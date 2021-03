Gut amenaza a Vlhova y Odermatt, a Pinturault

Lara Gut-Behrami. EFE/EPA/ANDREA SOLERO

Redacción Deportes, 16 mar (EFE).- Petra Vlhova, con la amenaza de Lara Gut-Bahremi, y Alexis Pinturhault, acosado por Marco Odermatt, llegan esta semana a la estación suiza de Lenzerheide como líderes de la Copa del Mundo, que se resuelve esta semana en las finales de un circuito que también revelará los campeones de dos modalidades femeninas (descenso y eslalon) y tres masculinas (descenso, supergigante y gigante).

Especialista en pruebas técnicas, la eslovaca Petra Vlhova acude a Lenzerheide como líder de la pugna por el globo de cristal con 1.352 puntos y tiene por detrás a dos suizas: Lara Gut-Behrami, segunda a 96, y Michelle Gisin, tercera ya a 327. La superestrella estadounidense Mikaela Shiffrin, ganadora del trofeo en 2017, 2018 y 2019, es cuarta con 437 menos.

Ya ganadora de la general de gigante paralelo, la eslovaca, de 25 años y campeona mundial de gigante en 2019, llega en forma a suiza tras ganar de forma consecutiva el gigante de Jasna, en su país, y el eslalon de Aare (Suecia), que aumentaron a seis su botín de triunfos parciales este curso, tras los dos eslálones de Levi (Finlandia) y el paralelo de Lech/Zürs (Austria) en noviembre, y el eslalon de Zagreb en enero.

Su gran amenaza es Lara Gut-Behrami, de 29 años y que tiene como entrenador al español José Luis Alejo. También acude a las finales avalada por seis triunfos, todos ellos en pruebas de velocidad (cuatro en supergigante y dos en descenso), su gran especialidad, aunque atesora también un título mundial en gigante, en 2021, año en el que también se ha colgado el oro en súper-G, especialidad de la que ya tiene asegurado el título de la Copa del Mundo.

Gut-Bahremi es la última suiza en ganar la general de la Copa del Mundo. Lo hizo en 2016. Además ganó el título en supergigante en 2014, 2016 y este mismo curso.

También especialista en las pruebas más técnicas, Michelle Gisin, campeona olímpica de combinada en 2018, ha logrado este curso una sola victoria, la primera de su carrera, en el eslalon de Semmering (Austria) a finales diciembre. Su regularidad le permite llegar a las finales con opciones de coronarse.

Vlhova también acude a Lenzerheide como líder de la general de eslalon, en la que aventaja en sólo 22 puntos a la austríaca Katharina Liensberger, ganadora el sábado de un eslalon en Aare, y en 37 a Shiffrin. Las tres se juegan la corona de la más técnica de las modalidades.

Con los títulos ya decididos en supergigante (Gut-Behrami) y gigante (la italiana Marta Bassino), la segunda modalidad que se resolverá esta semana es la de descenso, que lidera la italiana Sofia Goggia con 70 puntos más que la suiza Corinne Suter y 97 de margen sobre Lara Gut-Behrami.

A falta de las finales, Pinturault lidera la general masculina con 1.100 puntos, sólo 31 más que el suizo Marco Odermatt, 340 sobre otro helvético, Loïc Meillard, 346 sobre el austríaco Marco Schwarz, y 400 sobre el compatriota de éste Matthias Mayer.

El esquiador francés, de 29 años y dos veces campeón del mundo (prueba por equipos en 2017 y de la combinada en 2019), persigue su primer globo de cristal absoluto tras haber ganado el de la combinada en seis ocasiones.

Ganador este curso de cuatro carreras, la última de ellas el 9 de enero en el gigante de Abelboden (Suiza), Pinturault acumula 33 victorias en la Copa del Mundo (17 de ellas en gigante) y un total de 69 podios. Pero aún no tiene el premio grande. Su gran amenaza es Odermatt, que llega pletórico a Lenzerheide tras ganar recientemente y de forma consecutiva un supergigante en Saalbach (Austria) y un gigante en Kranjska Gora.

En busca de una corona que no se ciñe un francés desde Luc Alphand en 29917, Pinturault ya tiene asegurado el título de paralelo (sólo hubo una carrera esa campaña), pero también opta a ganar el de gigante, ya que está a sólo 25 puntos del líder de la especialidad, el mismo Marco Odermatt, que con 23 años atesora cuatro triunfos en el circuito, tres de ellos esta temporada.

Odermatt llega embalado a Lenzerheide en busca de devolver el globo de cristal absoluto a su país once años después que lo lograra Carlo Janka, y suceder en el historial al noruego Aleksander Aamodt Kilde.

También se resuelven los títulos de descenso, cuya general comanda el suizo Beat Feuz por delante del austríaco Matthias Mayer (a 68 puntos), y el de supergigante, que lidera el austríaco Vincent Kriechmayr con un colchón de 83 puntos sobre su único adversario, Odermatt.

- Programa de las finales de Lenzerheide:

. Miércoles 17 de marzo. Descensos femenino (09.30) y masculino (11.00).

. Jueves 18 de marzo. Supergigantes femenino (09.30) y masculino (11.00).

. Viernes 19 de marzo. Gigante paralelo por equipos (12.00)

. Sábado 20 de marzo. Gigante masculino (09.00 y 12.00) y eslalon femenino (10.30 y 13.30)

. Domingo 21 de marzo. Gigante femenino (09.00 y 12.00) y eslalon masculino (10.30 y 13.30).

Hora CET. -1 GMT).