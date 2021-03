Guayaquil solicita medidas cautelares contra el Ministerio de Salud y Pfizer

Fotografía de archivo de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. EFE/Iván Navarrete/Archivo

Quito, 16 mar (EFE).- La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, interpuso este martes un recurso ante una corte de Ecuador en el que solicita medidas cautelares contra el Ministerio de Salud y la farmacéutica Pfizer, "para que cese su negativa de negociación y venta de vacunas" anticovid-19 a su municipio.

"El difícil acceso a la salud y la vacunación durante esta pandemia ha cobrado millones de vidas, siendo esto un derecho humano universal supremo", señaló la Alcaldía en un comunicado.

La alcaldesa agregó que no puede "seguir permitiendo esta injusticia que solo suma muertes diarias" en la ciudad y que "la inacción es una vulneración directa al derecho a la vida".

Guayaquil, una de las ciudades más pobladas de Ecuador, dijo, "es capaz de afrontar cualquier reto y adversidad".

La Alcaldía expresó su esperanza de que la jueza novena de Civil, Teresa Quintero, apruebe "la medida cautelar lo más pronto posible y evitar perder lo más valioso: tiempo y vidas".

"Es necesario agotar toda medida y esperanza cuando hay vidas de por medio", agrega al apuntar que "ya es tiempo de que liberen las vacunas".

Ubicada en la provincia de Guayas, Guayaquil fue el epicentro de la pandemia cuando esta llegó al Ecuador en 2020, convirtiéndose en una de las ciudades más golpeadas por la enfermedad.

Solamente en marzo y abril de 2020 se registraron más de 13.000 muertes, y aunque el Registro Civil no precisó las causas -no es su función-, todas sucedieron después del arribo de la pandemia al país.

Ecuador registró este martes 356 casos nuevos de covid-19, con lo que su cifra de contagios ascendió a 302.854 acumulados, mientras que los decesos suman 16.259, según el Ministerio de Salud Pública.

Los fallecimientos se reparten entre 11.467 confirmados, que deja un total de 20 muertes desde el domingo, y 4.792 fallecidos probables por la enfermedad, precisó la cartera sanitaria.

La provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que más casos reporta con 104.508, 70 nuevos respecto a la víspera, seguida de la costera de Guayas, de la que Guayaquil es capital, con 38.771 positivos, 199 adicionales desde el lunes.

Sobre la situación en los cantones o municipios, el Ministerio de Salud precisó que la ciudad con mayor incidencia es Quito con 96.498 casos, de los que 65 son nuevos, seguida de Guayaquil con 25.953, que arrojó 174 contagios adicionales en las últimas 24 horas.