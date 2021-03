Guatemala se concentra para la eliminatoria contra Cuba e Islas Británicas

En la imagen un registro del seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Guatemala, Amarini Villatoro. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 15 mar (EFE).- La selección mayor de Guatemala inició este lunes la recta final de su preparación para la eliminatoria contra Cuba e Islas Vírgenes Británicas rumbo al Mundial de Catar 2022 y se concentró en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Nacional de Fútbol.

El equipo que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro se entrena con 18 jugadores de los equipos de la Liga Nacional que pusieron en suspenso el torneo de Clausura 2021 para dar paso a la eliminatoria mundialista.

Los otros 7 jugadores convocados, todos pertenecientes a clubes extranjeros, llegarán en los próximos días a Guatemala para incorporarse al seleccionado.

El delantero Marvin Ceballos, uno de los 25 llamados por Villatoro, se lesionó el domingo en el partido que su equipo, el vigente campeón guatemalteco, Guastatoya, cayó por 3-2 contra Sanarate, por lo que su participación no está confirmada para los duelos eliminatorios.

Guatemala integra el Grupo C de la primera fase eliminatoria al Mundial 2022 de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), junto a las selecciones de Cuba, Islas Vírgenes Británicas, Curazao y San Vicente y las Granadinas.

El combinado bajo el mando de Villatoro, de 38 años, se embarca en otra aventura en busca de su sueño por llegar a una Copa del Mundo en la categoría mayor, ya que en la sub 20 se clasificó para el Mundial de Colombia en 2011.

Precisamente Marvin Ceballos fue una de las estrellas de ese equipo guatemalteco que consiguió su billete a Colombia 2011 de la mano del entrenador paraguayo uruguayo Éver Hugo Almeida.

Desde la década de 1950 Guatemala compite en las eliminatorias del área de la CONCACAF y se la ha hecho esquiva su clasificación al mundial. Junto a los equipos de Belice y Nicaragua son los únicos que no han participado en una Copa del Mundo por Centroamérica.

De las cinco selecciones que conforman el Grupo C, solo el que ocupe el primer lugar avanzará a la siguiente fase eliminatoria de la región.

Villatoro elegirá a 23 convocados para los juegos ante Cuba, el 24 de marzo de local en el estadio Doroteo Guamuch Flores, de la capital guatemalteca, y el 27 de marzo en Curazao contra Islas Vírgenes Británicas.

La selección guatemalteca disputó su último partido de preparación el pasado 24 de febrero de local a puerta cerrada frente a Nicaragua, a la que derrotó por 1-0.