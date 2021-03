Guatemala acumula 183.014 casos positivos y 6.578 muertos por la covid-19

Según el informe diario de la cartera sanitaria, la incidencia acumulada de coronavirus en el país es de 1.085,6 casos por cada 100.000 guatemaltecos, la tasa de mortalidad es de 39 muertes por cada 100.000 personas, y la tasa de letalidad continúa en 3,6 %. EFE/ Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 15 mar (EFE).- Guatemala acumula 183.014 casos positivos del SARS-CoV-2 y 6.578 muertos a causa de la enfermedad de la covid-19, detectada hace poco más de un año en el país centroamericano, según reportaron este lunes las autoridades.

La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, comentó en el marco de una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno) que en un año se han realizado casi un millón de pruebas para detectar la enfermedad y que los contagios han aumentado en las últimas semanas en los hospitales.

Según el informe actualizado de la situación de la covid-19 en Guatemala, en las últimas 24 horas se realizaron 751 test, de los que 133 resultaron positivos en todo el territorio, y aunque no se reportan decesos en ese periodo, sí se registran 7 de los días previos.

Durante un año se han realizado 977.936 pruebas de coronavirus en Guatemala, tanto en el ámbito público como privado, con una proporción positiva de 18,8 %.

Las estadísticas divulgadas por las autoridades sanitarias señalan que desde que se confirmó el primer caso de la covid-19 el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha, Guatemala acumula183.014 casos positivos de la enfermedad.

De ese número, 168.627 guatemaltecos se han recuperado, 7.809 están contagiados y siguen bajo tratamiento médicos, y 6.578 han fallecido.

Según el informe diario de la cartera sanitaria, la incidencia acumulada de coronavirus en el país es de 1.085,6 casos por cada 100.000 guatemaltecos, la tasa de mortalidad es de 39 muertes por cada 100.000 personas, y la tasa de letalidad continúa en 3,6 %.

Del total de casos confirmados en Guatemala, el 54 % son hombres, el 45 % mujeres y el 1 % no se identifica, mientras que en los decesos, el 69 % corresponde al sexo masculino, el 29 % al femenino y el 2 % no cuenta con datos.

De acuerdo a cifras oficiales, Guatemala ha vacunado al 0,30 % de sus 16,3 millones de habitantes.