Fútbol/Champions.- Previa del Chelsea - Atlético de Madrid

23/02/2021 Luis Suárez en el Chelsea - Atlético DEPORTES ÁNGEL GUTIÉRREZ



El Atlético sueña con otra noche gloriosa en Inglaterra



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid visita este miércoles al Chelsea (21.00 horas) sabiendo que el único resultado que le vale para superar los octavos de final de la Liga de Campeones es la victoria, un resultado que logró hace un año en la histórica noche de Anfield y que aspira a repetir para no despedirse de Europa.



El 11 de marzo de 2020, con las gradas todavía llenas de público, el Atlético eliminó al Liverpool, por entonces vigente campeón de Europa, con una victoria en la prórroga (2-3) encauzada por Marcos Llorente, quien con un doblete se destapó aquel día se destapó como el 'todoterreno' que ahora manda en el Atlético y recibe la llamada de la selección española.



Un gran precedente en el que se puede mirar el equipo rojiblanco, condenado a la obligación de ganar por culpa de Olivier Giroud. El ariete francés sorprendió a Jan Oblak con una espectacular chilena en el 'destierro' de Bucarest y dio al Chelsea ventaja mínima en la eliminatoria (0-1).



Obligado a jugar al ataque, sin tiempo para especulaciones, Diego Pablo Simeone ha confirmado que alineará en punta a dos delanteros más talentosos, Luis Suárez y Joao Félix, sin importar que el uruguayo cuente seis años sin marcar fuera de casa en Champions o que el luso no atraviese su mejor momento, como él mismo ha reconocido.



Y es que analizando los últimos encuentros, el Atlético viene de quedarse a cero en Getafe y encadena nueve partidos en los que ha marcado dos goles como máximo, un bajón en la producción ofensiva que debe sacudirse si quiere tener opciones de remontada en Stamford Bridge.



Con la recuperación de José María Giménez, Simeone ya tiene a toda su plantilla disponible y opciones abiertas para decantarse por un sistema de dos o tres centrales, aunque la obligación de vencer invitar a pensar en un sistema más ofensivo con defensa de cuatro, lo que abriría la puerta de la titularidad a Lodi en detrimento de Mario Hermoso y a Saúl Ñíguez en la medular.



MOUNT Y JORGINHO, BAJAS DEL CHELSEA



Por su parte, el Chelsea también viene de un empate sin goles en la Premier League, en su caso ante el Leeds United, partido en el que Thomas Tuchel reguló esfuerzos al dejar fuera de la alineación inicial a jugadores clave como el mencionado Giroud, Timo Werner o el exmadridista Mateo Kovacic.



El entrenador alemán sí sufre problemas de bajas y además importantes, ya que no podrá contar con dos titulares habituales como Mason Mount y el brasileño Jorginho, que podrían ser reemplazados por Callum Hudson-Odoi y el campeón mundial N'Golo Kanté. Tampoco estarán por lesión el veterano Thiago Silva ni el joven Tammy Abraham.



El técnico alemán ha pedido a sus jugadores que no especulen con el resultado de la ida y que demuestren "hambre" para ir al ataque, pero sobre todo eficacia ofensiva, reconociendo que ahora mismo es un punto débil de su equipo. Además, desde el banquillo volverá a verlo Kepa Arrizabalaga, que también acaba de perder su sitio en la selección española al quedar fuera de la lista de Luis Enrique.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Alonso, Kanté, Kovacic, Hudson-Odoi; Werner y Giroud.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.



--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA).



--ESTADIO: Stamford Bridge.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.