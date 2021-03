Exministra sandinista dice a la UE que es momento de presionar a Daniel Ortega

Dora María Téllez, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista. EFE/Mario López/Archivo

Managua, 15 mar (EFE).- La exguerrillera y exministra sandinista de Salud Dora María Téllez instó este lunes a la Unión Europea (UE) a intensificar la presión contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de quien dijo que prepara un fraude para las elecciones generales del 7 de noviembre.

"El régimen de Ortega no entiende con palabras dulces, el régimen de Ortega entiende con mensajes contundentes", señaló Téllez, antigua aliada y ahora fuerte crítica del Ejecutivo sandinista, en una teleconferencia con miembros del Parlamento Europeo sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua de cara a los próximos comicios.

"Un mensaje contundente que podría ayudarnos a los nicaragüenses es que la UE, el Parlamento Europeo, los países de Europa, manden el mensaje claro al régimen de Daniel Ortega de que no va a haber aceptación del régimen que surja de unas elecciones fraudulentas, como las que ya están en marcha", indicó la exguerrillera.

Para Téllez, que participó el 22 de agosto de 1978 en el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores afines al entonces presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado hace casi 42 años, la UE debe enviar el mensaje de que "solamente serán aceptados los resultados de unas elecciones transparentes".

TÉLLEZ: "A ORTEGA LE DUELEN LAS SANCIONES"

"Pero ese mensaje", añadió, "tiene que ser acompañado por presiones diplomáticas, por presiones políticas y también por sanciones".

Para la disidente, "Ortega ha demostrado que lo único que le duelen son las sanciones individuales a él, a su familia y a su grupo de poder".

Por tanto, a juicio de Téllez, es indispensable incrementar la presión contra Ortega "si queremos alterar el curso de este fraude en marcha".

"Es muy importante que las presiones y las sanciones sean ahora. Este es el momento de intensificar la presión al máximo sobre el régimen de Ortega. Más tarde ya no va a haber tiempo", consideró.

Si la presión llegase poco antes de los comicios, y aunque se unan las diversas fuerzas de oposición, estas no tendrán tiempo de prepararse ni de "enfrentar el fraude que ya está en marcha".

"El momento de las presiones y las sanciones es ahora", insistió Téllez, antigua compañera de lucha de Ortega, a quien ahora tilda de dictador.

¿FRAUDE EN MARCHA?

Para la exguerrillera, las elecciones de noviembre son una gran oportunidad para resolver de forma pacífica la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, "y esta oportunidad solo es posible si hay algunos cambios, y esos cambios no se han producido".

"Por eso decimos (que) hay un fraude en marcha. Ese fraude consiste en inhabilitar la capacidad de la oposición de organizarse, de movilizarse, de expresarse, restringiendo las posibilidades del pueblo nicaragüense de salir a la calle", argumentó.

De esa forma, dijo, Ortega mantiene "amarrada" a la oposición, mientras sus partidarios "utilizan ese tiempo para preparar sus fuerzas".

"La segunda característica de este fraude en marcha es la ley de soberanía", aprobada recientemente y que, según Téllez, puede inhibir de forma discrecional a cualquier aspirante a un cargo de elección popular.

"El tercer factor de este fraude en marcha es la continuación de la represión y la imposibilidad de que retornen a Nicaragua las misiones de derechos humanos", indicó.

MAYO ES UN MES CRUCIAL

A juicio de Dora María Téllez, mayo es un mes crucial para saber si habrá o no reformas al sistema electoral, como planteó la Organización de Estados Americanos (OEA), y garantías mínimas en las próximas elecciones.

Entre esas garantías mencionó la liberación de los consideranos por la oposición presos políticos, el cese de la represión, la no inhibición de candidatos o fuerzas políticas y el retorno de las misiones de derechos humanos.

"Si la oportunidad de elecciones limpias y competitivas se cierra en Nicaragua en noviembre de este año lo que viene para el país es una crisis de una mayor profundidad, más aguda, más grave, que va a provocar migración, desesperación", vaticinó.

Por tanto, para Téllez las elecciones de noviembre son "una oportunidad de oro para los nicaragüenses" de resolver la crisis por la vía pacífica.