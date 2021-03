EXCLUSIVA-Candidato favorito para las elecciones en Perú quiere redistribuir la riqueza minera

Por Marco Aquino

LIMA, 16 mar (Reuters) - El candidato populista Yonhy Lescano, que encabeza los sondeos para la elección presidencial en Perú, dice que si gana los comicios hablará con las empresas mineras para conseguir un mejor reparto de los beneficios de la mayor industria del país.

Lescano, un exlegislador de 62 años, aparece como el favorito para ganar las elecciones del 11 de abril, pero sin un amplio respaldo la contienda se definirá en un balotaje el 6 de junio, según encuestas difundidas el fin de semana.

El postulante, un abogado de la región andina de Puno a las orillas del lago Titicaca, considera que hay una "terrible contradicción" histórica en la distribución de la riqueza que genera el segundo mayor productor mundial de cobre, que perjudica a las comunidades que albergan los recursos.

"Esa riqueza ni siquiera está llegando a los habitantes que están al lado de los yacimientos mineros, algo esta sucediendo mal, tenemos que corregir eso", dijo Lescano en una entrevista en su casa en el distrito residencial de Surco, en Lima.

El sector minero representa un 60% de las exportaciones de Perú, pero esta actividad se enfrenta a constantes protestas de pobladores que demandan mayores beneficios o respeto a sus tierras y al medio ambiente.

Los conflictos han detenido millonarias inversiones, en momentos en que los precios de los metales han comenzado a subir. Perú tiene una cartera de 56.000 millones de dólares de inversiones en proyectos del sector, según datos oficiales.

Lescano dijo que el escenario sugiere que hay un espacio de negociación para asegurar que una buena parte de las ganancias de las empresas permanezcan en Perú. "Eso no lo vamos a disponer por decreto ni por ley, sino en una mesa y renegociar".

El candidato dijo que su gobierno impulsaría proyectos que no tengan conflictos y que promoverá el diálogo entre las comunidades y la empresa privada para viabilizar los planes.

"Puede ser que perdamos plata, pero yo quisiera un país donde se respete la vida de la gente", manifestó Lescano, del partido Acción Popular, fundado hace más de seis décadas.

BAJAR PRECIO DEL GAS

El ascenso del candidato se ha producido en menos de un mes y sus mayores votantes provienen del sur de Perú, históricamente inclinados a la izquierda. También de adultos mayores porque Lescano ha sabido construir un perfil conservador en lo social, pero de izquierda en lo económico, según analistas.

Varias de sus propuestas tienen como objetivo reducir los costos para la gente pobre y clase media, que se han visto particularmente afectados por la pandemia del coronavirus.

Lescano, que tiene tres hijos y está casado con una chilena, dijo que quiere abaratar el costo del gas natural, que genera casi la mitad de la energía que consume el país, elevando la competencia en la oferta de este recurso. Para ello apoyará la construcción de un gasoducto desde Bolivia hacia Perú.

"Mire, Bolivia quiere sacar (exportar) el gas por el sur de Perú, y eso creo que se puede hacer", dijo. "Si usted permite salir el gas boliviano por el sur van a caer los precios, porque Bolivia tiene el gas mucho mas barato", manifestó.

Pluspetrol opera la mayor reserva de gas en el país en la zona andina de Camisea, y también provee este recurso para su exportación desde una planta en la costa central del país.

Lescano prometió asimismo que exigirá a los bancos privados reducir tasas de interés que considera "leoninas", luego de que el Congreso aprobó una ley que fija topes al costo de crédito. Si los bancos se resisten, dijo, "les pongo como competencia al (estatal) Banco de la Nación" en el sistema financiero.

Para la lucha contra la corrupción el político dijo que promoverá en el Congreso -que estaría otra vez fragmentado- una ley de "muerte civil" para los funcionarios que reciban sobornos, así no podrán volver a trabajar para el Estado.

Este tema es sensible en el país donde cinco expresidentes enfrentan investigaciones por corrupción y otro se suicidó antes de ser detenido.

Sobre los derechos individuales, Lescano se mostró en desacuerdo con el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y contra la educación en "la ideología de género".

"Pienso que a las guagüitas (niñas o niños) del colegio no se les puede enseñar cuestiones sexuales, eso está a cargo de los papás", añadió.

Lescano dijo que su partido tiene doctrina propia y priman tres reglas que dejaron el Imperio Inca hace más de 500 años, antes de la llegada de los europeos. "Ama sua", "Ama Llulla" y "Ama Quella", frases quechuas que significan "no seas ladrón", "no seas mentiroso" y "no seas perezoso", respectivamente.