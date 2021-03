España estabiliza la incidencia del covid, pero no frena la mortalidad

Las comunidades también han reportado una pequeña reducción de la ocupación de las ucis, donde hay 2.037 enfermos y la presión es del 20,2%. El número total de hospitalizados por covid es de 8.348, un 6,6 %. EFE/J.Casares/Archivo

Madrid, 16 mar (EFE).- España ha conseguido estabilizar la incidencia de la tercera ola de coronavirus, en fase de descenso en cuanto al número de contagios diarios y presión sobre las ucis, aunque el número de fallecidos sigue siendo elevado, con 141 en las últimas 24 horas, según los datos oficiales de este martes.

El Ministerio español de Sanidad volvió a notificar hoy un ligero descenso de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, que se sitúa en 127,8, un punto menos que ayer y en niveles similares a mediados de agosto.

En su balance oficial, el Ministerio informó de 357 fallecimientos en los últimos siete días (frente a los 543 del pasado martes para el mismo período), con lo que la cifra total de decesos en España se eleva a 72.565 y la de contagios a 3.200.024, con 4.962 nuevos positivos.

Las regiones españolas también reportaron hoy una pequeña reducción de la ocupación de las ucis españolas, donde hay 2.037 enfermos y la presión es del 20,2%. El número total de hospitalizados por covid en España es de 8.348, un 6,6 %.

España está a la espera de que este jueves la Agencia Europea del Medicamento emita un informe para dirimir "si hay causa-efecto" entre la vacunación con el suero de la farmacéutica de AstraZeneca y la formación de trombos que se han registrado en ciudadanos inoculados en varios países europeos.

Las autoridades sanitarias españolas decidieron ayer por ese motivo suspender durante quince días la administración de esa vacuna.

España ha recibido cerca de 6,6 millones de dosis, de las que ha administrado alrededor de 5,6 millones, entre las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, según datos del Ministerio español de Sanidad. De ellas, aproximadamente 1,7 millones de dosis recibidas corresponden a AstraZeneca.

En una entrevista con EFE, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, se mostró convencido hoy de que al final se demostrará que no hay relación entre la vacunación con AstraZeneca y la treintena de casos de trombos que se han registrado en ocho países europeos.

López Hoyos advirtió además de que el parón en la inmunización con AstraZeneca puede ralentizar el ritmo y hacer peligrar los objetivos de un proceso de vacunación "que está siendo ya demasiado lento".

Sin embargo, según el Gobierno español la suspensión temporal no va a producir ninguna alteración del calendario de vacunación, que tiene por objetivo la inmunización del 70% de la población para el próximo junio.

A día de hoy, en España solo se dispone de dos vacunas, Pfizer y Moderna, porque aunque la de Janssen está aprobada no ha llegado todavía para ser administrada.