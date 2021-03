España.- CIS amplía ventaja de PSOE mientras Podemos y PP caen y sube Vox, que se coloca a 3 puntos de los 'populares'

16/08/2010 Sede del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) POLITICA ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD



Los de Pablo Iglesias marcan su peor dato de los últimos años y propician que PP, Vox y Cs sumen más que el Gobierno de coalición



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Barómetro de Opinión del mes de marzo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vuelve a situar al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 31,3% y ampliando a 13,4 puntos su ventaja sobre el PP, ya que los de Pablo Casado cosechan su peor resultado de la legislatura y bajan al 17,9%.



También retrocede, y en mayor medida, Unidas Podemos, que marca un 9,6%. Y quien más sube es Vox, que se anota un 15% y se queda a menos de tres puntos de los 'populares', mientras que Ciudadanos se mantiene en el 9,5%.



La encuesta, basada en 3.820 entrevistas, se realizó en los primeros once días de marzo, conocidos los resultados de las elecciones catalanas y tras los incidentes en las protestas por el encarcelamiento del rapero 'Pablo Hasél', pero apenas recoge los efectos de los acontecimientos políticos desatados por la moción de censura en Murcia, anunciada el día 10, ni la convocatoria de elecciones en Madrid y la posterior salida de Pablo Iglesias del Gobierno.



UNO DE CADA CINCO YA ANUNCIA QUE VOTARÁ AL PSOE



Si mañana mismo hubiera elecciones generales, uno de cada cinco entrevistados ya anuncia su apoyo al PSOE (21%), el doble de quienes adelantan su apoyo al PP (10%) o a Vox (8,8%). Unidas Podemos tiene un voto fiel comprometido del 7,1% y Ciudadanos del 5,5%. Eso sí, también hay un 17% de entrevistas que aún no lo sabe, un 3,8% que evita contestar y un 10,9% que asegura que se abstendría.



Con el conjunto de la encuesta, el CIS otorga al PSOE una estimación de voto del 31,3%, seis décimas mejor que el mes anterior y su mejor dato de los últimos seis meses. Son 3,3 puntos por encima del 28% que cosechó en las generales de 2019.



Por el contrario, el PP baja casi un punto en un mes y registra en marzo una estimación de voto del 17,9%, su peor dato desde otoño de 2019 y tres puntos por debajo de las últimas generales. Todo ello en plena resaca por su mal resultado de las elecciones catalanas.



Y Vox, que fue uno de los triunfadores en las elecciones catalanas, aparece ahora en el CIS con una estimación de voto del 15%, su mejor dato en las encuestas del instituto público y el mismo porcentaje que logró el 10N cuando obtuvo 42 escaños en el Congreso. Supone una subida 1,4 puntos con relación al mes anterior y coloca a los de santiago Abascal a sólo 2,9 puntos del PP.



El mayor retroceso lo experimenta Unidas Podemos, que baja 1,6 puntos en un mes y antes de conocerse que Pablo Iglesias deja el Gobierno y que señala como sucesora a la ministra Yolanda Díaz. En esta encuesta del CIS logra una estimación de voto del 9,6%, su peor dato de los últimos años y tres puntos menos que en las generales de 2019, cuando se quedó con sólo 35 diputados.



IGLESIAS, EL LÍDER QUE PIERDE MÁS NOTA



Es más, aunque Unidas Podemos mantiene la cuarta plaza, tiene ahora muy cerca a Ciudadanos, que en el barómetro se anota un 9,5%, dos décimas más que en febrero y por encima del 6,8% de las últimas generales.



Esa caída de los de Pablo Iglesias tras las catalanas y los incidentes por 'Pablo Hasél' propicia que la suma del PSOE y Unidas Podemos en la encuesta sea inferior a la del PP, Vox y Ciudadanos, con un 40,9% frente al 42,4%.



Además, el secretario general de Podemos es el líder político que baja más su nota, marcando ahora 2,9 puntos frente al 3,1 de febrero. No sólo queda lejos del socialista Pedro Sánchez, que repite como el mejor valorado con una nota media de 4,3 puntos, sino que también le superan con holgura la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas (3,7), y el presidente del PP, Pablo Casado (3,4). Incluso se le acerca Santiago Abascal, de Vox, con 2,6 puntos.



Sánchez es también el político preferido para presidir el Gobierno, con un respaldo del 27,1% frente al 7,8 de Casado y Abascal, que empatan en la segunda plaza.



Además, el líder del PSOE cuenta con bastante o mucha confianza del 26,9% de los españoles, frente a un 70% que desconfía, números mejores que los de Casado, que sólo suscita confianza en el 9% frente a un 87,4% que dice tener poca o ninguna confianza en él.