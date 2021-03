El director de OIEA pide a EEUU e Irán pasos para cumplir el acuerdo nuclear

Berlin (Germany), 26/10/2020.- International Atomic Energy Agency (IAEA) Director Rafel Grossi during a press conference with German Foreign Minister Heiko Maas (not pictured) following talks in Berlin, Germany, 26 October 2020. The two discussed the IAEA's ability to operate during the coronavirus pandemic as well as nuclear non-proliferation. (Lanzamiento de disco, Alemania) EFE/EPA/Omer Messinger / POOL

Bruselas, 16 mar (EFE).- El director general la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidió este martes a Estados Unidos e Irán que den pasos para cumplir con el acuerdo nuclear e instó a que se aproveche "la ventana de oportunidad" que Teherán ha dado a los inspectores de la agencia para realizar sus labores de inspección, aunque de forma limitada.

"Se necesitan a dos personas para bailar un tango", dijo Grossi en una comparecencia en el Parlamento Europeo y, aunque es cierto "que Estados Unidos abandonó primero el acuerdo", el Gobierno del presidente Joe Biden "tiene la intención de volver" y "todos tienen una responsabilidad".

En este sentido, Grossi señaló que "en los dos últimos años han ocurrido muchas cosas" y que Irán también tiene trabajo que hacer.

El acuerdo nuclear iraní quedó en entredicho cuando el expresidente estadounidense Donald Trump lo abandonó en 2018 y restituyó las sanciones contra Teherán.

Y más recientemente, con la decisión que el Gobierno iraní tomó en enero de volver a enriquecer uranio al 20 %, como respuesta a la postura de Washington y la incapacidad del resto de firmantes del acuerdo -Francia, Alemania, Rusia, China, Reino Unido y la UE- para contrarrestar las sanciones de EE.UU.

Irán, además, anunció a principios de año su voluntad de dejar de aplicar el protocolo adicional, impidiendo a los inspectores de la OIEA hacer sus labores de supervisión.

No obstante, Grossi logró un acuerdo para revertir esa decisión y permitir una presencia "mínima pero indispensable" de los agentes, durante 90 días.

"Sin nuestra presencia, cualquier esperanza de un acuerdo creíble no es posible", dijo el director de la OIEA, que aunque reconoció que "no es lo mismo que tener los derechos de acceso que teníamos antes, (...) es un acuerdo transitorio sobre el que espero que podamos trabajar.