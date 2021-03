El Atlético aspira a una nueva gesta en Inglaterra

El Atlético de Madrid, con la hazaña de Anfield todavía en la memoria, buscará el miércoles en la vuelta de octavos de final de la Champions remontar el 1-0 en contra cosechado en la ida ante el Chelsea.

El pasado año, los rojiblancos levantaron un 2-0 frente al Liverpool en la prórroga para acabar imponiéndose 3-2 y conseguir su pase a cuartos de la máxima competición continental y ahora, unos meses después, el 'Atleti' se enfrenta a un reto similar.

El Atlético saldrá al césped de Anfield con la misión de remontar el solitario gol de Olivier Giroud, que dio una pequeña ventaja al equipo inglés en la ida.

"El equipo está con muchas ganas, mentalizado y muy concentrado. Es un partido crucial el que nos viene, creo que estamos trabajando bien estos días y que va a salir un buen partido", dijo el centrocampista Marcos Llorente a los medios del club rojiblanco.

- La maldición de Suárez -

Los hombres de Diego Simeone, que llegan en plena pérdida de impulso en el campeonato español donde han visto acercarse al Barcelona a sólo cuatro puntos, miran al partido del miércoles como una forma de reaccionar.

En busca de ese nuevo impulso y el pase a cuartos, las miradas se centran en Luis Suárez, que deberá romper la maldición que pesa sobre su puntería en los partidos europeos fuera de casa desde septiembre de 2015.

El artillero uruguayo acumula 24 encuentros de Champions sin marcar, todo un récord negativo para un goleador nato como él.

"Los delanteros pasan por rachas, pero en Champions lo mío no es una racha, no sé cómo llamarlo... lo importante es que no voy a bajar los brazos, voy a seguir intentándolo", decía en noviembre pasado en una entrevista con Marca, el atacante Charrúa.

"Mañana posiblemente sea el día indicado para que Luis corte esa racha, ¿por qué no?", dijo este martes en rueda de prensa el técnico, Diego Simeone, asegurando que "puede ser un bonito día".

Segundo máximo goleador de LaLiga con 18 tantos, sólo por detrás de los 21 de Leo Messi, Suárez todavía no se ha estrenado esta temporada en la Champions.

"Suárez es importantísimo para nosotros, es un delantero con peso, con mucha jerarquía para nosotros y también con los rivales", insistió Simeone.

El duelo contra el Chelsea en Stamford Bridge es la gran ocasión para recuperar la puntería perdida en la máxima competición continental y apuntar a la remontada necesaria para meterse entre los ocho mejores del continente.

El Atlético podrá contar para este partido con su lateral inglés Kieran Trippier, que no pudo jugar la ida sancionado por su federación por infracción al reglamento de apuestas.

Trippier aportará su experiencia en el campeonato inglés para hacer frente a un Chelsea que acumula 12 partidos sin perder, desde que llegó al club en enero el técnico alemán Thomas Tuchel, quien llevó a la final de la Champions al Paris Saint-Germain el pasado año.

- Bajas sensibles -

Cuarto clasificado en el campeonato inglés, el Chelsea afronta este encuentro contra el Atlético tras tropezar con el Leeds United de Marcelo Bielsa el sábado en el campeonato inglés (0-0).

El técnico alemán del Chelsea contará de entrada para el partido con dos bajas sensibles por sanción como son el centrocampista Jorginho y el joven Mason Mount, y tiene las dudas de Tammy Abraham y Thiago Silva, ambos con problemas físicos.

"Echaremos de menos a 'Jorgi' y Mason", aseguró Tuchel, que tendrá que recomponer su equipo para lograr el pase a cuartos por primera vez desde 2014.

Equipos probables:

Chelsea: Mendy - James, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso - Kanté, Kovacic - Ziyech, Werner, Giroud. Entrenador: Thomas Tuchel (GER)

Atlético de Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Giménez, Lodi - Llorente, Koke, Saúl, Carrasco - Joao Félix, Luis Suárez. Entrenador: Diego Simeone (ARG)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

gr/psr