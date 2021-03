El astronauta francés Thomas Pesquet dirigirá la EEI en la última parte de su misión

GRAF3818. MADRID, 24/06/2019.- El astronauta francés Thomas Pesquet, durante el acto celebrado este lunes en Madrid en el que conversa sobre el presente y futuro de la exploración espacial en Europa, con el también astronauta y ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque. EFE/Javier Lizón.

París, 16 mar (EFE).- El astronauta francés Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea (ESA), estará al frente de la Estación Espacial Internacional (EEI) en la última parte de su segundo viaje al espacio, que comenzará el próximo 22 de abril.

Pesquet, de 43 años, será el cuarto astronauta europeo en convertirse en comandante de la EEI, después del belga Frank de Winne en 2009, el alemán Alexander Gerst en 2018 y el italiano Luca Parmitano en 2019, indicó este martes el organismo espacial, con sede en París.

Para el francés, que entró en el cuerpo de astronautas de la ESA en mayo de 2009, será su segunda estancia en el espacio, también de seis meses de duración, como la primera, que tuvo lugar entre noviembre de 2016 y junio de 2017.

Pesquet, nacido en Rouen, en el noroeste de Francia, será además el primer europeo en volar a bordo de la cápsula Crew Dragon de la compañía aeroespacial estadounidense SpaceX, que despegará desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.).

Según el nuevo director general de la ESA, el austríaco Josef Aschbacher, que asumió su puesto el pasado 1 de marzo, confiar el puesto de comandante de nuevo a un astronauta de la agencia europea demuestra la fiabilidad que tiene la ESA, fundada en 1975, entre el resto de socios de la EEI.

"Es un honor", dijo en rueda de prensa telemática Pesquet, que tiene planeados durante la misión un centenar de experimentos científicos y cuatro salidas al vacío espacial, una de las cuales implicará la instalación de paneles solares.

La EEI orbita sobre la Tierra a 400 kilómetros de altitud y además de la ESA está participada por la agencia espacial estadounidense NASA, la rusa Roscosmos, la japonesa JAXA y la canadiense CSA.

Pesquet viajará junto a los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur y el de la JAXA Akihiko Hoshide, y su misión ha sido bautizada Alpha, como la estrella Alpha Centauri, ubicada en el mismo sistema que Próxima, que dio nombre a su primera misión.

El astronauta acelera ahora los preparativos de ese viaje, con la experiencia de haber pasado ya casi 200 días en el espacio: "Es como montar en bicicleta, no lo olvidas del todo. La primera vez lo quieres saber todo. Ahora sé qué necesito y qué no y puedo concentrarme más en unas cosas que en otras", dijo.

Como comandante de la EEI, puesto que ejercerá en el último de sus seis meses en el espacio, debe garantizar la gestión del día a día en la estación, facilitar el trabajo del resto del personal y, cuando haya una urgencia, tomar las decisiones convenientes.

"Todo el mundo está formado, no hay que decirle a la gente qué tiene que hacer", indicó Pesquet, que la primera vez que viajó al espacio lo hizo a bordo de la nave tripulada rusa Soyuz desde el cosmódromo kazajo de Baikonur.