Economía/Finanzas.- Santander Private Banking compra el negocio de banca privada de Indosuez en Miami

04/11/2019 Banco Santander. Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte. ECONOMIA EMPRESAS



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Santander Private Banking ha llegado a un acuerdo con Indosuez Wealth Management para adquirir una cartera de 4.300 millones de dólares (3.600 millones de euros) en activos y pasivos de clientes, una operación que está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y cuyo cierre está previsto para mediados de 2021, según ha informado este martes la entidad.



Indosuez, la unidad global de gestión de patrimonios del grupo Crédit Agricole, abandona así Miami. Su consejero delegado, Jaques Prost, ha explicado que, tras valorar en profundidad el interés de varios grupos internacionales, la propuesta de Santander "sobresalió por la gran calidad de la entidad y su reputación internacional".



"Creemos que ofrece el encaje perfecto para satisfacer a nuestros clientes y empleados en Miami y asegura una transición ordenada gracias a la trayectoria de 42 años de Santander en la región. La decisión de Indosuez de abandonar el mercado de Miami ha sido muy meditada, dada nuestra larga trayectoria en la región, y se ha tomado en línea con la estrategia de Indosuez de poner foco en sus principales mercados", ha señalado.



La operación se hará por medio de Banco Santander International Miami (BSI Miami), que forma parte de Santander Private Banking, la unidad de negocio de Santander dedicada al negocio de banca privada. Por su situación geográfica, BSI Miami forma parte de Santander Holdings USA, Inc, la sociedad holding intermediaria de Banco Santander en Estados Unidos.



El responsable global de la división de Wealth Management & Insurance de Santander, Víctor Matarranz, ha destacado que la operación aprovecha la presencia internacional de la entidad y supone "un paso más" para convertirse en "la mejor plataforma global de banca privada".



"Queremos seguir creciendo, especialmente en mercados donde vemos mayor potencial, como Estados Unidos, y reforzar nuestra posición como motor de crecimiento para Grupo Santander", ha asegurado el directivo.



Por su parte, el consejero delegado de Santander US, Tim Wennes, ha señalado que la operación forma parte de la estrategia de crecimiento de Santander US, que "aprovecha oportunidades de crecimiento orgánicas e inorgánicas". "Estoy seguro de que el equipo ofrecerá el mejor servicio a los nuevos clientes procedentes de Indosuez", ha apuntado.