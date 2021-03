Duque condecora a la ingeniera de la NASA Diana Trujillo con la Cruz de Boyacá

El presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Elvis González/Archivo

Bogotá, 15 mar (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, condecoró este lunes con la Cruz de Boyacá, la distinción más alta del país, a la ingeniera aeroespacial y jefe de vuelo de la Nasa Diana Trujillo, en una ceremonia en la que destacó su liderazgo como una reivindicación a las mujeres en la ciencia.

"Nos sentimos muy orgullosos de lo que usted significa para la ciencia, de lo que usted significa para la exploración, para indagar en caminos desconocidos y que producto de esas investigaciones se le traigan nuevas esperanzas a nuestro planeta", dijo Duque durante el acto en el que a Trujillo recibió la distinción en el grado de Comendador.

La ingeniera colombiana trabajó en el ensamblaje del brazo robótico del explorador Perseverance enviado a Marte y en el software en el Laboratorio de Propulsión de la NASA (JPL, sigla en inglés), con sede en California, para examinar que funcionaran en su conjunto, tanto de forma mecánica como eléctrica, antes de poder montarlo al cohete.

Después estuvo a cargo del grupo que examinó si podían comandar el robot con el software que usaban, y ahora, con Perseverance ya en suelo marciano, es directora de vuelo.

"Ser parte del equipo que llevó una nave a otro planeta a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora para descubrir si en algún momento estuvimos solos en el universo es un honor y es algo que nunca se me va a olvidar", dijo emocionada Trujillo durante una ceremonia en simultánea desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, y el Consulado de Colombia en Los Ángeles (EE.UU.).

ORGULLO COLOMBIANO

Con el aterrizaje del pasado 18 de febrero del "rover" en el planeta rojo, la colombiana cumplió con éxito dos aspiraciones: participar en la histórica misión para descubrir si hay vida más allá de la Tierra y llevar por primera vez en español las hazañas de la NASA en directo.

Duque se mostró orgulloso por la contribución de la científica a este "paso trascendental en la historia de la humanidad y del cual se hablará durante las próximas décadas y durante los próximos siglos".

Agregó que el liderazgo de la ingeniera es "la exaltación del trabajo arduo de la mujer científica", y que su participación "en el proyecto no solamente reivindica sino que estimula a muchas mujeres" en la ciencia.

Trujillo llegó a los 17 años a Estados Unidos, donde se convirtió en la primera mujer latina en hacer parte del programa de la Academia de la NASA y en la líder del equipo de ingenieros que desarrolló el brazo robótico de Perseverance.

"Hoy, con esta ceremonia Colombia, me recuerda una vez más la importancia de no darse por vencido, la importancia de los sueños", dijo Trujillo al destacar que vale la pena mantener el deseo de salir adelante "así haya obstáculos".