Desconecta.- Esta mujer obsesionada de la limpieza y 12.000 seguidores en TikTok comparte sus trucos para tener una casa limpia

16/03/2021 Esta mujer obsesionada de la limpieza y 12.000 seguidores en TikTok comparte sus trucos para tener una casa limpia. MADRID, 16 mar. (EDIZIONES) Esta mujer obsesionada con la limpieza comparte trucos para mantener la casa limpia e impecable cuando no tenemos tiempo, nos quedamos sin productos o simplemente queremos sacarles provecho. POLITICA YOUTUBE - CATERS - @CLEANINGMUM



MADRID, 16 mar. (EDIZIONES)



Esta mujer obsesionada con la limpieza comparte trucos para mantener la casa limpia e impecable cuando no tenemos tiempo, nos quedamos sin productos o simplemente queremos sacarles provecho.



Channay Spears, de Solihull (West Mids), es una fanática confesa de la limpieza que comenzó a "limpiar" en TikTok a finales de octubre y ya roza los 13.000 seguidores en la red social.



Su audiencia es principalmente gente dispuesta a conocer de la mano de una "experta de la limpieza" toda clase de trucos y nuevas formas de aprovechar al máximo los productos de limpieza básicos que la gente suele tener por casa.



https://www.youtube.com/watch?v=pFTG4SZA60E



Según Channay, la mayoría de los productos de limpieza tienen múltiples usos, desde diluir el suavizante de ropa para que su casa siga oliendo a fresco hasta espolvorear detergente en las alfombras para limpiarlas.



"Encuentro la limpieza mentalmente relajante y terapéutica. Ha sido mi refugio durante esta pandemia. Subir mis vídeos de limpieza en TikTok no solo me ha mantenido activa sino que ha ayudado a otras mamás que están atrapadas en casa haciendo lo mismo también"