Cultura.- La 4 temporada de Killing Eve será la última

03/01/2020



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Killing Eve, la aclamada serie protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer, terminará tras su cuarta temporada. Así lo ha anunciado AMC y BBC America que también han comunicado que ya están trabajando en el desarrollo de posibles spin-off para ampliar el singular universo de Eve y Villanelle.



"Esta serie ha sido una de mis mejores experiencias y espero volver pronto a sumergirme en la extraordinaria mente de Eve", afirmó Sandra Oh en un comunicado en el que dice estar "muy agradecida a todo el elenco y el equipo que han hecho realidad esta historia" y también a "los fans que se han unido a nosotros y estarán de regreso para nuestra emocionante e impredecible cuarta y última temporada".



"Killing Eve ha sido el viaje más extraordinario y algo por lo que siempre estaré agradecida", agregó Comer que también quiso dar las gracias a todos los fans "que nos han apoyado en todo momento y nos acompañaron en el viaje". "Aunque todas las cosas buenas llegan a su fin, esto aún no ha terminado. ¡Nuestro objetivo es hacer que sea algo inolvidable!", destacó la actriz.



Siguiendo las pintorescas andanzas de una agente del MI6, Eve, que va tras la pista de una asesina a sueldo, Villanelle, por la que acaba sintiendo una atracción especial, cada temporada de Killing Eve ha tenido una showrunner y guionista diferente a la cabeza.



Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) se hizo cargo en la primera temporada, Emerald Fennel (nominada al Oscar como mejor directora por Una joven prometedora) hizo lo propio en la segunda temporada y Suzanne Heathcote (Fear The Walking Dead) se encargó en la temporada 3. Laura Neal (El diario secreto de Hannah) será la guionista principal de la última temporada cuyo rodaje, tras varios retrasos motivados por la pandemia, está programado para este verano.