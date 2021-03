Coronavirus.- Venezuela anuncia que no autorizará la vacuna de AstraZeneca por las "complicaciones" que presenta

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este lunes que el país no autorizará el uso de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca por las "complicaciones" que se han presentado en algunos pacientes en otros países.



Tal y como ha explicado Rodríguez en una rueda de prensa, "Venezuela no dará permiso a la vacuna AstraZeneca para ser utilizada en el proceso de inmunización de nuestra población en razón de las complicaciones que se han presentado con la vacuna en los pacientes", recoge la cadena estatal de televisión del país.



Según ha detallado, es una orden que ha dado el presidente, Nicolás Maduro, tras los informes presentados por el comité de expertos, que concluye "no otorgar licencia de uso de esta vacuna para ser utilizada en el proceso de inmunización en el territorio venezolano".



También se ha referido a la preocupante situación de la expansión de la variante brasileña en el país, para agradecer a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la donación de cinco máquinas especiales de prueba PCR para poder detectar nuevos casos de la misma. Los datos que ha ofrecido Rodríguez detallan que desde la entrada de esta variante al país han aumentado casi un 70 por ciento los contagios de COVID-19.



En las últimas 24 horas, Venezuela ha sumado a su balance de contagios 527 nuevos casos, siendo ya 146.488 los venezolanos afectados por la enfermedad. De estos, 1.444 han fallecido, siete en la última jornada.