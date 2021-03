Coronavirus.- El Gobierno de Buenos Aires afirma que "el escenario es muy preocupante" si no llegan más vacunas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ha asegurado este martes que "el escenario es muy preocupante" si no llegan más vacunas, ya que el 78 por ciento de las dosis recibidas ya han sido inoculadas.



"Para esta semana tenemos vacunas", pero "si no llegan más, este fin de semana se agotan", ha insistido Larreta durante una entrevista para el canal Todo Noticias, en donde ha recalcado que "este fin de semana se terminará de vacunar a todo el sistema médico. Estamos en el 95 por ciento".



"En la ciudad entran las vacunas y en siete días las aplicamos. Esta semana estaba estipulado que entraría un nuevo cargamento de Sputnik V. (...) Si llegan estas vacunas, podríamos terminar de vacunar al 30 por ciento de los adultos mayores de 80 años que faltan", ha dicho.



No obstante, Larreta ha reconocido que pese a "cruzarse" con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la Universidad de Buenos Aires en las últimas horas no ha tratado este tema con él, pues "esto lo hablan" los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y su homólogo en Buenos Aires, Fernán Quirós.



Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado este martes 8.235 nuevos positivos y otros 202 fallecidos a causa del coronavirus, que ha dejado ya 2.210.121 personas contagiadas, de las cuales 1.998.594 han logrado recuperarse, a diferencia de las 54.036 que no han superado la enfermedad.