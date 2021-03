Con chile o pepino: el agua con sabor gusta más

ILUSTRACIÓN - Con la frescura del pepino: frutas o verduras cortadas en trozos pequeños agregan sabor al agua. Foto: Christin Klose/dpa

Una de las recomendaciones para tener buena salud es beber mucho. Incluso los que se proponen beber de dos a tres litros de agua al día no siempre logran este objetivo. Y para conseguirlo, algo que puede ayudar es aromatizar el agua con frutas, verduras y especias. La fundación alemana Stiftung Warentest recomienda las siguientes combinaciones que merece la pena probar: - Para un sabor extra fresco: añadir una ramita de menta fresca y tres o cuatro frambuesas congeladas al vaso o a una jarra. A esta mezcla también se puede sumar un trozo de jengibre del tamaño de una nuez, pero sólo si apetece que el agua tenga un gusto algo picante. - Un sabor verde con cítricos: cortar en rodajas finas un cuarto de pepino y medio limón sin tratar y añadirlo al agua. - Ligeramente picante: con una o dos guindillas secas pequeñas, una cuarta parte de una vaina de vainilla cortada a lo largo y dos cucharaditas de bayas de goji secas se consigue un gusto delicioso. - Con sabor a manzana: añadir una pequeña ramita de romero al agua junto con el corazón y la piel de una manzana ecológica bien lavada. Otro consejo: para que no se estropee nada, las mezclas deben enfriarse bien y no dejar pasar muchas horas antes de ingerirse la bebida. dpa