Cancelan a última hora proyección de documental sobre protestas en Hong Kong

EFE/EPA/JEROME FAVR/Archivo

Pekín, 16 mar (EFE).- La emisión del polémico documental "Inside the Red Brick Wall", sobre los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad de Hong Kong en la Universidad Politécnica de la ciudad en 2019, fue cancelada en la tarde del lunes, pocas horas antes de la proyección.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook este lunes, la Sociedad de Crítica de Cine de Hong Kong -que había premiado la cinta y planeaba proyectarla en el cine hongkonés Golden Scene los días 15 y 21 de marzo- anunció que "la proyección ha recibido demasiada atención últimamente", por lo que optaron por la cancelación de los pases "para evitar posibles malentendidos".

La productora de la cinta, Ying E Chi Cinema, apuntó a través del mismo canal que "es previsible que en el futuro las proyecciones sean cada vez más difíciles" para este documental, aunque detalló en otro mensaje publicado hoy que su emisión "es completamente legal", pese a las dudas sobre si vulneraría la ley de seguridad nacional de la excolonia británica.

El filme, de 88 minutos, fue producido por cineastas hongkoneses anónimos y se hizo con el premio a la mejor edición en el prestigioso Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam.

¿CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD?

La semana pasada, los diarios hongkoneses pro-Pekín Ta Kung Pao y Wen Wei Po publicaron varios artículos acusando al documental de enaltecimiento de la violencia y argumentando que los productores (anónimos) estaban relacionados con las protestas antigubernamentales, lo que podría suponer una violación de la controvertida ley de seguridad.

La citada legislación, diseñada e impuesta por Pekín a mediados del pasado año, contempla penas de hasta cadena perpetua para supuestos de subversión, secesión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras, y su entrada en vigor supuso un marcado declive en las libertades de que hasta entonces gozaba esta región administrativa especial.

Además, este lunes se conoció la nominación a mejor corto documental en los Premios Óscar de la cinta "Do Not Split", que versa también sobre las protestas hongkonesas.