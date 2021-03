Anabel Pantoja, molesta, guarda silencio sobre las últimas informaciones relacionadas con su padre

17/02/2021 Anabel Pantoja. MADRID, 16 (CHANCE) Apenas dos semanas después de haber dejado "Sálvame" sobrepasada por la presión del programa tras los numerosos frentes que rodean a su mediática familia, Anabel Pantoja ha vuelto a Madrid. Y no lo ha hecho sola, sino acompañada por su novio, Omar Sánchez, con quien vive una permanente luna de miel en Las Palmas de Gran Canaria. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Apenas dos semanas después de haber dejado "Sálvame" sobrepasada por la presión del programa tras los numerosos frentes que rodean a su mediática familia, Anabel Pantoja ha vuelto a Madrid. Y no lo ha hecho sola, sino acompañada por su novio, Omar Sánchez, con quien vive una permanente luna de miel en Las Palmas de Gran Canaria.



Un momento complicado para regresar al foco informativo por excelencia, ya que su padre, Bernardo Pantoja, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del programa de Telecinco en los últimos días. Y es que, supuestamente, su hermano Agustín le habría prohibido la entrada en Cantora para visitar a su madre - con el beneplácito de Isabel - demostrando así que se ha convertido en persona "non grata" en la finca. Una información que el padre de Anabel habría negado por no meterse en más líos, ya que el piso donde reside en Sevilla es propiedad de la tonadillera.



Además, en "Sálvame" se han recordado polémicos episodios protagonizados por Bernardo en el pasado, como su paso por prisión en los años 90, el apuñalamiento que sufrió en Sevilla hace una década o el dinero de los músicos de su hermana que, presuntamente, habría cogido sin permiso.



Unas informaciones que no han hecho ninguna gracia a Anabel que, de lo más enfadada, no ha abierto la boca para salir en defensa de su padre ni para pronunciarse acerca de los espinosos temas relacionados con su padre que han sacado a la luz sus excompañeros y amigos. Eso sí, dejando claro que el tema le molesta bastante, la sobrina de Isabel Pantoja no puede evitar dar un tremendo portazo al coche cuando le preguntamos por la última polémica relacionada con su familia y que en este caso protagoniza su propio padre. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!