(AMP.) España.- Más Madrid descarta presentarse en una lista con Podemos

15/09/2020 La líder regional de Más Madrid, Mónica García, interviene durante la segunda jornada del Pleno del Debate del Estado de la Región en Madrid (España), a 15 de septiembre de 2020. En esta segunda sesión participarán los grupos parlamentarios, después de que la presidenta regional defendiese ayer su gestión de la crisis del coronavirus y el trabajo de su Gobierno de coalición, y censurase los ataques que cree que Madrid recibe del Gobierno central. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



"Si cada uno rema al mismo objetivo no me cabe duda de que sumaremos", ha defendido



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha trasladado este martes que es preferible que concurran a las elecciones del 4 de mayo los tres partidos de izquierda por separado y avisa de que las mujeres están ya cansadas de "hacer el trabajo sucio" para tener "que apartarse en los momentos históricos".



"Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, tengo buenas ideas y mucho trabajo a la espalda", ha lanzado García en un vídeo difundido a los medios de comunicación, después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sugiriera a esta formación en ir en una lista conjunta al presentarse él como candidato.



La candidata de Más Madrid ha indicado que durante los meses "más duros" de la pandemia ha estado trabajando en la UCI del 12 de Octubre y al mismo tiempo haciendo una oposición férrea a todas las "chapuzas semanales de Ayuso".



"Madrid no es una serie de Netflix. Llevo mucho tiempo trabajando para Madrid en los momentos más complicados desde la Asamblea. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos, cuando hemos demostrado con creces que las mujeres sabemos frenar a la ultraderecha sin que nadie nos tutele", ha lanzado.



Así, ha insistido en que se presenta a las elecciones para ser "la próxima presidenta", ya que con su experiencia personal ha vivido en sus "propias carnes" lo ocurrido en la sanidad madrileña y quiere ponerle "remedio".



Mónica García ha reconocido que ante esta crisis "sin precedentes por la irresponsabilidad de Ayuso" no se les puede sumar "más frivolidad, más espectáculo y más testosterona".



"Está claro que todas las opciones superan la barrera del 5% y no hay que tener miedo a que se desperdicie con un solo voto. Disponer de tres opciones con garantía de representación es la mejor forma de movilizar a un Madrid decente y conseguir que ningún voto se quede en casa", ha sugerido.



NO SE PUEDE PERDER "NI UN SOLO MINUTO MIRÁNDOSE AL OMBLIGO"



No obstante, ha asegurado que una vez puestas en marcha y activadas todas las fuerzas políticas progresistas, no pueden perder "ni un solo minuto" mirándose al "ombligo y dando golpes de efectos", cuando "lo más importante es echar a Ayuso y a la ultraderecha de la Puerta del Sol".



Por ello, ha asegurado que desde Más Madrid van a garantizar cooperación y colaboración con el resto de fuerzas, que se reflejará en una campaña limpia y en "un incuestionable acuerdo de Gobierno" que demuestre a los madrileños que se pueden entender "entre diferentes sin estar condenados a la bronca permanente".



"Si cada uno rema al mismo objetivo no me cabe duda de que sumaremos. Pondré el alma, corazón y cerebro para curar a Madrid", ha concluido la candidata Mónica García.