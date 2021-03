Almirall renuncia a la opción de compra de la estadounidense Bioniz Therapeutics

MADRID, 16 mar (Reuters) - Almirall ha decidido no ejercer su derecho de opción para adquirir Bioniz Therapeutics, según dijo en un comunicado enviado el martes en el que no precisa las razones de la renuncia.

"Tras el período de revisión de datos de 60 días, Almirall ha decidido no ejercer su derecho de opción para adquirir Bioniz Therapeutics Inc", dijo la empresa española, que indicó que el coste de la decisión se limita a los 15 millones que costó la opción no ejecutada.

En el momento del anuncio de la operación, en enero de 2020, Almirall dijo que tras conocer los resultados de varios ensayos de Bioniz, tendría 60 días para ejercer la opción, que de materializarse implicaría el pago de 47 millones de dólares en diferentes plazos durante los siguientes años, además de pagos adicionales en función de hitos de desarrollo, regulatorios y comerciales.

Entonces Almirall dijo que la compra de Bioniz le permitiría expandir su cartera de productos de I+D con nuevas modalidades de tratamiento, "con el objetivo de abordar enfermedades muy desatendidas tanto en oncodermatología como en inmunodermatología".

