Acciones tecnológicas impulsan al S&P 500 y al Nasdaq en inicio de reunión de la Fed

FOTO DE ARCHIVO: Un letrero de Wall Street aparece en el exterior de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York. 28 de octubre de 2013. REUTERS/Carlo Allegri/

Por Medha Singh y Shashank Nayar

16 mar (Reuters) - El S&P 500 alcanzó un máximo histórico el martes, mientras que el Nasdaq llegó a su nivel más alto en dos semanas, ya que los valores tecnológicos recibieron una alta demanda antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal.

* El Nasdaq subía un 0,7%, en un rebote de los valores relacionados con la tecnología que estuvieron en el centro de una baja en febrero. El índice está ahora un 4% por debajo de su máximo histórico del 12 de febrero.

* Apple Inc subía un 1,4%, luego de que la correduría Evercore ISI elevó el precio objetivo para las acciones del fabricante del iPhone. Otros valores de gran capitalización como Facebook Inc, Netflix Inc, Alphabet Inc y Microsoft ganaban entre un 1% y un 1,7%.

* El Dow Jones caía el martes después de anotar seis máximos intradía consecutivos, ante el optimismo por el paquete de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares y las campañas de vacunación en curso, que reforzaron las opiniones de que la economía está en vías de recuperación.

* Las medidas de estímulo y los mejores datos económicos han avivado la preocupación por la inflación, lo que ha hecho subir los rendimientos de la deuda y perturbó a los mercados de renta variable en febrero.

* El indicador de miedo de Wall Street tocó un mínimo de cinco semanas de 19,68 puntos, mientras que los rendimientos referenciales del Tesoro estadounidense a 10 años caían por segunda sesión consecutiva, a un 1,59%, desde el máximo de 13 meses de la semana pasada.

* "La atención sigue centrándose en los bonos del Tesoro a más largo plazo, ya que el mercado tiene en cuenta la posibilidad de que la rentabilidad a 10 años alcance el 2%", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras senior de Dakota Wealth en Nueva York.

* Los temores a un sobrecalentamiento de la economía y un salto en las tasas de interés han aumentado el escrutinio a la reunión de la Fed, en la que es probable que los responsables políticos eleven sus previsiones económicas y repitan su promesa de seguir siendo expansivos en el futuro inmediato.

* Datos mostraron que las ventas minoristas cayeron más de lo esperado en febrero debido al frío intenso en todo el país, pero es probable que haya un repunte. Otro informe indicó que las tormentas invernales en Texas provocaron un descenso en la producción de las fábricas estadounidenses el mes pasado.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía 112,00 puntos, o un 0,34%, a 32.841,46 unidades, el S&P 500 ganaba 4,45 puntos, o un 0,11%, a 3.973,39 unidades. El Nasdaq Composite ganaba 102,93 puntos, o un 0,76%, a 13.562,64 unidades.

(Reporte de Shashank Nayar en Bengaluru, Editado en español por Janisse Huambachano)