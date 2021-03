121-106. Jokic lo vuelve a hacer "todo" y Nuggets suben al segundo puesto

Jokic impuso su clase en todas las facetas del juego y lo demostró al conseguir su trigésimo quinto doble-doble de la temporada 34 puntos y 14 rebotes, además de dar cinco asistencias, recuperar cuatro balones y poner un tapón en 34 minutos que estuvo en el campo. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Denver (EE.UU.), 15 mar (EFE).- Nada cambia en el juego de los Nuggets de Denver, que gracias a otro nuevo doble-doble del pívot serbio Nikola Jokic, consiguieron volver al camino del triunfo al vencer por 121-106 a los Pacers de Indiana, que jugaron partidos en noches seguidas, sin apenas tiempo para descansar.

Jokic impuso su clase en todas las facetas del juego y lo demostró al conseguir su trigésimo quinto doble-doble de la temporada 34 puntos y 14 rebotes, además de dar cinco asistencias, recuperar cuatro balones y poner un tapón en 34 minutos que estuvo en el campo.

El ala-pívot Michael Porter Jr. también consolida su juego ofensivo y junto al alero Will Barton anotaron 20 puntos cada uno para los Nuggets, quienes completaron un gran cuarto periodo que les abrió el camino de la victoria.

El base canadiense Jamal Murray todavía no ha recuperado su mejor toque de muñeca, pero acabó con 16 puntos, ocho asistencias y seis rebotes que también ayudaron al triunfo que permitió a los Nuggets ponerse con marca de 23-16, la segunda mejor de la División Noroeste y quinta de la Conferencia Oeste al superar a los Trail Blazers de Portland (22-16), que descansaron.

Otro base, el novato argentino Facundo Campazzo por segundo partido consecutivo se quedó sin anotar, a pesar de que jugó 22 minutos en los que falló los tres tiros de campo que hizo, sin ir a la línea de personal.

Pero el exjugador del Real Madrid estuvo mejor en la dirección del ataque al repartir seis asistencias, capturar tres rebotes -dos defensivos-, recuperar dos balones, además perdió uno y cometió una falta personal.

El base Malcom Brogdon lideró a Indiana con 24 puntos y el escolta Justin Holiday obtuvo 19, pero esta vez no pudieron conseguir los tantos decisivos en el cuarto periodo cuando se quedaron sin fuerza después de haber jugado la noche anterior frente a Los Suns de Phoenix y ganarlos de visitantes por 111-122.

El ala-pívot All-Star lituano Domantas Sabonis se quedó a un rebote de haber conseguido un triple doble tras aportar 10 puntos, 10 asistencias y capturar nueve balones bajo los aros.

El inicio del partido se retrasó una hora porque los Pacers no pudieron volar desde Phoenix a Denver hasta el lunes por la tarde.

Una tormenta de nieve que cayó oficialmente de 70 centímetros en el Aeropuerto Internacional de Denver cerró las pistas a última hora de la mañana del domingo. Cuatro pistas se reabrieron a media tarde del lunes.