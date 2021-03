Venezuela/España.- España cancela el canje del carné de conducir venezolano

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La Dirección General Tráfico (DGT) ha suspendido el canje del carné de conducir obtenido en Venezuela, después de que se hayan abierto cientos de expedientes por supuesta falsedad documental que, según la oposición venezolana, se debe no tanto a una irregularidad de los conductores señalados como a la incapacidad de gestión del Gobierno de Nicolás Maduro.



La DGT incluye en su página web un aviso público en el que advierte de que los permisos emitidos en Venezuela en formato PDF no cumplen la normativa europea y, por tanto, solo serán canjeables los carnés expedidos en origen en tarjeta de plástico.



El representante en España del opositor Juan Guaidó, Antonio Ecarri, ha asegurado que más de 1.300 personas han sido acusadas ya de falsedad documental, de las cuales 650 casos han llegado ya a los tribunales. Según Ecarri, la judicialización arrancaría ya en el momento en que se acude a la cita pendiente con la DGT.



El representante de Guaidó ha trasladado una consulta formal al Gobierno de España para que revise la medida y, en una primera respuesta, las autoridades españolas han señalado que "se tramitarán todas las citas concedidas antes del 15 de marzo, pero no aquellas solicitudes presentadas de cualquier modo por registros".



"Les hemos hecho llegar nuestra gran preocupación, toda vez que los venezolanos están acudiendo a este despacho para mostrarnos su legítima inquietud", ha dicho Ecarri, que ha comparecido este lunes ante los medios en Madrid.



En este sentido, ha advertido de que la apertura de investigaciones solo por solicitar el canje de carné "podría incidir negativamente en la renovación de residencia o asilo" para los afectados, cuando en realidad lo que estaría detrás es que el Gobierno de Maduro "es incapaz de emitir un documento con los estándares internacionales".