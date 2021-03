Urretaviscaya anuncia en las redes sociales su salida del Peñarol

Fotografía de archivo de Jonathan Urretaviscaya (d) de Peñarol en acción. EFE/Armando Arorizo/Archivo

Montevideo, 15 mar (EFE).- El futbolista Jonathan Urretaviscaya anunció este lunes su salida del Peñarol uruguayo mediante un comunicado en redes sociales en el que agradeció la oportunidad de poder defender una vez más la camiseta del equipo del que es confeso hincha.

"Llegó el momento que no quería que llegara. Quiero agradecer al Club Atlético Peñarol por darme la oportunidad de vestir esta camiseta una vez más. También agradecer a todas las personas que confiaron para que pueda darse mi vuelta, esa gente que me apoyó y estuvo hasta en los peores momentos", sostiene el comunicado.

Además en este, el jugador destaca que el final no fue como él esperaba, aunque resalta que "jamás" se va a arrepentir de haber elegido al conjunto aurinegro.

"Muchas gracias nuevamente y el mayor de los éxitos a mis compañeros ¡ARRIBA PEÑAROL", finaliza el texto que aparece en publicado en la cuenta de Instagram del atacante.

Después de defender al Peñarol en 2010, 2011 y 2015, el cuarto período de Urretaviscaya en el club uruguayo comenzó en enero de 2020 cuando llegó a préstamo desde el Monterrey de México.

Un mes después, en un juego frente al Deportivo Maldonado, el jugador sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo alejó por varios meses de los campos de juego.

Si bien en principio su préstamo era por seis meses, en julio el equipo uruguayo anunció la permanencia del delantero; sin embargo, Urretaviscaya nunca logró transformarse en un titular indiscutible.

Nacido en 1990, comenzó su carrera en el River Plate de Uruguay, donde en 2007 debutó en Primera División.

Más tarde, partió a Europa, donde jugó en Portugal y España defendiendo los colores del Benfica, el Vitória Guimarães, el Paços de Ferreira y el Deportivo de La Coruña.

También, integró las escuadras del Pachuca y el Monterrey de México, con los que obtuvo dos Ligas de Campeones de la Concacaf.

Por otra parte, en 2018 formó parte de la plantilla de Uruguay que disputó el Mundial de Rusia.

Allí, jugó los últimos 17 minutos del encuentro de los cuartos de final en los que la Celeste fue eliminada por Francia tras caer por 0-2 con tantos de Raphaël Varane y Antoine Griezmann.