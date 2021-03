Un gol del costarricense Lezcano deja líder al Comunicaciones del fútbol en Guatemala

El Comunicaciones tomó este fin de semana el liderato del fútbol en Guatemala, al imponerse en su visita al Xelajú, con un gol del costarricense Rafael Andrés Lezcano. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Comunicaciones. EFE/José Valle/Archivo

Ciudad de Guatemala, 14 mar (EFE).- Un cabezazo del costarricense Rafael Lezcano a los 70 minutos bastó al Comunicaciones para imponerse por 0-1 en la cancha del Xelajú y con 16 puntos de 18 posibles tomar en solitario este domingo el liderato del torneo Clausura guatemalteco.

Los pupilos del entrenador argentino Mauricio Tapia también se vieron beneficiados en la sexta jornada de la derrota por 3-2 del campeón Guastatoya, que de paso perdió su invicto en la casa del sorprendente Sanarate.

Guastatoya cayó al segundo puesto y quedó estacionado con 13 puntos en tanto que Sanarate ahora es octavo con 7.

Un partido de ida y vuelta protagonizaron Xelajú y Comunicaciones.

Opciones tuvieron ambos equipos pero no fue hasta que un centro de tiro libre inclinó la balanza a favor de los visitantes gracias al cabezazo de Lezcano a falta de 20 minutos para el fin del tiempo reglamentario.

Xelajú, en cuyo banquillo está el uruguayo Gustavo Machaín, respondió con el argentino Jesús 'Chicho' Mingorance, pero no resultó suficiente para evitar caer al décimo puesto.

Comunicaciones, apoyado en las aportaciones del mexicano Agustín Herrera, de Rodrigo Saravia y del colombiano Lacayo en la segunda parte, consiguió dar solidez a su propuesta.

El Guastatoya, del uruguayo Willy Coito, cayó en casa del Sanarate, último clasificado de la tabla acumulada que definirá en mayo el descenso.

Las últimas jornadas, sin embargo, han sido un despertar para la Máquina Celeste, que ha sumado de a tres o un punto y ha conseguido un respiro en medio del drama por la lucha de mantener la categoría.

En su estadio, el Municipal de Sanarate, el cotejo ante el exlíder no comenzó del todo bien: Guastatoya se adelantó apenas a los cinco minutos transcurridos con un gol del mediocampista seleccionado guatemalteco Anderson Ortíz.

El gol dio pie a un duelo parejo. Empató Aslinn Rodas, al 18, pero al minuto 32 ya había vuelto a aventajar para Guastatoya el zaguero Wilson Pineda.

El Sanarate volvió a igualar siete minutos después con el venezolano Charles Martínez, que reforzó al conjunto que dirige el argentino Matías Tangelo.

La igualada parecía un hecho, hasta que a cuatro minutos del final anotó el delantero chapín William Fajardo.

La jornada sexta también dejó las victorias de Municipal, del argentino Sebastián Bini, al difícil Cobán imperial por 2-0 y del Achuapa, con un doblete del argentino Nicolás Iván Martínez, que suma tres goles en el torneo.

La clasificación de cañoneros la lidera con 5 el mexicano Luis Ángel Landín, del Guastatoya.