Un City en gran forma, a completar la tarea ante un Gladbach en crisis

Londres/Berlín, 15 mar (EFE).- Un Manchester City en plena forma buscará mañana cerrar su paso a los cuartos de final de la Liga de Campeones ante un Borussia Mönchengladbach que llega en medio de una crisis y cuya última victoria data del 22 de enero.

Además, el City llega con la renta del 0-2 de la ida lo que hace aún más grande su favoritismo ante un rival que ha encajado cuatro derrotas consecutivas en la Bundesliga-

El City parece tener el trabajo hecho, pero eso nunca ha sido impedimento para que Pep Guardiola vaya a por el partido y a intentar llevarse también la victoria en el Puskas Arena, escenario de esta vuelta de los octavos de final por las restricciones entre los vuelos de Alemania y el Reino Unido.

Los 'Sky Blues' vieron rota su racha de 21 partidos hace dos jornadas y respondieron al tropiezo con goleadas antes el Southampton (5-2) y contra el Fulham (0-3). La mejor noticia además en este último partido es que volvió a la titularidad Sergio Agüero y marcando, aunque no se espera que Guardiola fuerce al argentino en tan poco tiempo con otro encuentro.

Las variantes para el técnico español son muchas y puede optar tanto por meter a Gabriel Jesús de 'nueve' como optar por tener más control y dar la posición de falso punta a Kevin de Bruyne o Ferran Torres. Las lesiones apenas han mermado al City este curso y se presentan en estos octavos de Champions con la única baja de Nathan Aké, pero es que incluso en los centrales ha encontrado Guardiola la confianza de Aymeric Laporte y Ruben Dias.

Si el City consigue progresar, será su cuarta presencia consecutiva en los cuartos de final, ronda que, sin embargo, no ha superado en ninguna de las tres últimas campañas. La última vez que se metió entre los cuatro mejores fue en la temporada 2016/2017.

Del otro lado, el Gladbach llega en una situación que difícilmente le permite pensar en los milagros y con la cabeza puesta más en la posibilidad de revertir la situación en la Bundesliga que en el partido de la Liga de Campeones.

"Jugar este partido es algo que nos ganamos con el buen desempeño en la temporada pasada. Pero de momento es algo que nos viene a trasmano", admitió el entrenador, Marco Rose, en declaraciones que recoge la revista "Kicker".

No se puede descartar que, de cara al próximo partido de la Bundesliga contra el Schalke, Rose le de descanso a algunos hombres importantes y recurra en la ofensiva a jugadores que no han tenido muchos minutos como Hannes Wolf o Patrick Hermann.

- Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Jesús y Sterling.

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria, Hoffmann; Hermann, Wolf, Lazaro; y Embolo.

Árbitro: Sergei Karasev (Rusia).

Estadio: Puskas Arena de Budapest.

Hora: 21:00.