Tres de cada cuatro españoles no duermen lo suficiente a causa del estrés y las pantallas

15/03/2021 Los españoles dormimos poco y mal a causa de la excesiva exposición a los dispositivos electrónicos y pantallas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA RECHARGE ENERGY



El 29% de los encuestados tarda más de una hora en quedarse dormido y el 38% se despierta casi todas las noches



MADRID, 15 (CHANCE)



En España se duerme poco y mal, hasta el punto de que muchas personas ponen en riesgo su salud debido a la falta de descanso. Así se desprende de un estudio realizado por Recharge Energy sobre los hábitos de sueño de 3.200 españoles, cuyos resultados completos se publicarán el próximo 16 de marzo con motivo del Día Mundial del Sueño.



Los primeros datos que se han dado a conocer de esta encuesta son muy preocupantes. El 74% de los participantes asegura dormir menos de 7 horas, que es el mínimo recomendado por los expertos en sueño. Pero, lo que es peor, el 30% de los encuestados duerme menos de 5 horas al día, lo cual entra en la categoría de privación del sueño y tiene graves efectos sobre la salud. Además de afectar al bienestar físico, el estado emocional o la líbido, dormir menos de 5 horas al día aumenta un 16% las probabilidades de sufrir un accidente de tráfico, según la Fundación AAA.



La calidad del sueño de los españoles tampoco es buena. Según el estudio de Recharge Energy, el 29% de los encuestados tarda más de una hora en quedarse dormido, cuando el tiempo medio para conciliar el sueño es de 15 minutos en adultos sanos y sin trastornos del sueño. Además, un 38% de los participantes en el estudio se despierta habitualmente a lo largo de la noche y luego tiene dificultades para volver a conciliar el sueño.



¿Cuáles son los principales responsables de la mala calidad del sueño de los españoles?



En primer lugar figura la exposición a las pantallas de los dispositivos electrónicos. El 64% de los encuestados reconoce que pasa largos periodos de tiempo mirando móviles, tabletas, ordenadores, televisores, etc. antes de acostarse. Tal como señalan desde la Sociedad Española del Sueño, la luz azul puede afectar a la producción de melatonina, la llamada hormona del sueño, que es imprescindible para descansar bien.



En segundo lugar, el 56,7% de los encuestados cita el estrés o la ansiedad como la principal causa de insomnio. A las preocupaciones habituales de los españoles se suman ahora nuevos temores que nos quitan el sueño, como el miedo a contagiarse o perder el trabajo debido a la pandemia de coronavirus.



Los horarios irregulares son la tercera mayor causa que afecta a la calidad del sueño de los españoles. El 24% de los encuestados no tiene un horario de sueño consistente, que incluya acostarse y despertarse siempre más o menos a la misma hora; mientras que el 33 % solo sigue estas pautas entre semana, pero su patrón de sueño se "descontrola" durante el fin de semana.



"Los resultados de este estudio nos han sorprendido no tanto por los problemas de sueño que revelan, sino por la amplitud del número de personas que los padecen", explica Christian Samuelsson, fundador de la empresa malagueña Recharge Energy, que está especializada en productos y suplementos naturales para dormir mejor. "La Organización Mundial de la Salud ya alerta de que los trastornos del sueño son una 'epidemia silenciosa' que afecta hasta el 40 % de la población. Debemos concienciarnos sobre la importancia de descansar bien para disfrutar de una vida más sana y plena".