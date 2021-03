Tenis.-Davidovich y Zapata superan la primera ronda en Dubai

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Alejandro Davidovich y Bernabé Zapata han superado la primera ronda del torneo de Dubai, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de superar este lunes al moldavo Radu Albot (6-4, 6-4) y al australiano John Millman (6-4, 6-4), respectivamente.



El malagueño, número 52 del mundo y que debutaba al aire libre tras un mes de competición indoor en Montpellier, Róterdam y Marsella, se adelantó 3-1 en un primer set en el que la serie de roturas finales le permitió adelantarse en la contienda. En la segunda manga, un solitario 'break' en el tercero juego le dio el pase a la siguiente ronda, donde se enfrentará al serbio Filip Krajinovic, número 33 del ranking ATP.



"Las condiciones han cambiado mucho después de jugar un mes en pista cubierta. Vine a Dubai, estuvimos entrenando una hora y media y hoy ya he tenido que jugar. No ha habido esa buena preparación para estar aquí. Pero venía bien mentalizado para lo que me podía encontrar, que iba a ser una pista rápida. Me he preparado bien mentalmente. No ha sido un buen partido mío pero lo he sacado bien adelante", declaró tras el partido.



También avanzó el valenciano Bernabé Zapata, actualmente en el número 150 del ranking, que dio la sorpresa ante Millman, 40 del mundo. El español, procedente de la previa, aprovechó la cuarta bola de 'break' de la que gozó en el primer parcial para sellar su único quiebre de la manga, que le valió para ponerse por delante.



Posteriormente, reaccionó al 4-1 con el que el oceánico inició el segundo set ganando cinco juegos consecutivos para cerrar el partido en una hora y 20 minutos y conseguir su segunda victoria en un cuadro final del circuito. Su próximo rival será el italiano Lorenzo Sonego, número 37 del ranking.