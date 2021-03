Sixers pueden ganar sin Embiid; Hawks mantienen el efecto McMillan

EFE/EPA/TANNEN MAURY

Houston (EE.UU.), 15 mar (EFE).- La baja por lesión del pívot camerunés Joel Embiid dejó a los Philadelphia Sixers con la interrogante de si podrían seguir siendo un equipo ganador, que despejaron de inmediato con un gran triunfo en el duelo de líderes de división frente a los San Antonio Spurs.

La jornada dominical de la NBA también prolongó las rachas ganadoras de Atlanta Hawks, que siguen al alza con el técnico Nate McMillan, y de los Miami Heat, liderados por el alero Jimmy Butler.

Los Golden State Warriors dieron su mejor versión y sorprendieron a los Utah Jazz, líderes de la liga, mientras que los Boston Celtics infligieron a los Houston Rockets la decimosexta derrota consecutiva, la peor racha actual en la NBA.

De nuevo, el alero Tobias Harris, que está teniendo su mejor momento de forma, aportó 23 puntos como líder del ataque de los Sixers, que también tuvieron el apoyo del escolta Seth Curry, al conseguir 21 tantos, para ganar por paliza de 134-99 a los Spurs, en lo que fue su quinta victoria consecutiva.

Los Sixers (27-12), que siguen al frente de la División Atlántico y de la Conferencia Este, estarán sin Embiid, lesionado en la rodilla izquierda, al menos durante dos semanas.

Nada detiene a los nuevos Hawks bajo la dirección del entrenador interino McMillan, que sustituyó hace dos semanas a Lloyd Pierce, despedido, y consiguieron su quinta victoria consecutiva al imponerse por 100-82 a los Cavaliers de Cleveland.

El ala-pívot John Collins con un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes acabó como el líder de los Hawks (19-20), que ya ocupan el octavo puesto en la Conferencia Este, lo que les da derecho a estar en los playoffs.

Butler volvió a ser el líder del ataque ganador de los Heat y con 29 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias los guió al triunfo de visitantes (97-102) ante los diezmados Magic de Orlando, en lo que fue su cuarta victoria consecutiva.

El partido estuvo igualado hasta la recta final cuando Miami lo rompió a su favor y consiguió el décimo triunfo en los últimos 11 partidos disputados, que los consolida líderes de la División Sureste con marca de 21-18 y cuartos en la Conferencia Este.

Pero si hubo un victoria sorpresa fue la que consiguieron los Warriors, quienes con el veterano ala-pívot Draymond Green de líder, que aportó un triple doble (11 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias), su vigésimo sexto de profesional, se impusieron 131-119 a los Jazz, el equipo con la mejor marca de la liga (28-10).

A pesar de la derrota, el pívot de los Jazz, el francés Rudy Gobert, vivió una jornada especial al conseguir un doble-doble de 24 puntos y 28 rebotes, su mejor marca desde que llegó a la NBA.

Otra derrota que no se esperaba fue la que sufrieron Los Angeles Clippers, quienes en su visita a Nueva Orleans se encontraron con el poder y eficacia encestadora de la pareja formada por el alero Zion Williamson (27 puntos) y el ala-pívot Brandon Ingram (21 tantos) que les costó perder el partido por paliza de 135-115.

Además de la derrota, los Clippers, que siguen terceros en la División Pacífico y cuartos en la Conferencia Oeste, también perdieron al pívot español Serge Ibaka, con problemas en la parte baja de la espalda.

La que si se esperaba era la que sufrieron los Rockets de Houston, que en su campo del toyota Center perdieron por paliza de 107-134 ante los Celtics de Boston, y sufrieron la decimosexta derrota consecutiva.

Los Rockets se han convertido en la imagen de la derrota dentro de la NBA al alcanzar la segunda peor racha perdedora de su historia, desde que en la temporada de 1968 establecieron la marca negativa de perder 17 partidos seguidos.

El equipo de Houston no ha ganado desde el 4 de febrero, han perdido siete partidos consecutivos en casa por primera vez desde la temporada del 2006.

El ala-pívot novato Patrick Williams completó su mejor partido desde que llegó a la NBA y con 23 puntos también se erigió en el líder de los Bulls de Chicago, que ganaron 118-95 a los diezmados Raptors de Toronto.

La victoria permitió a los Bulls (17-20) romper racha de dos derrotas consecutivas y seguir en la lucha por lograr marca positiva, algo que todavía no han podido lograr en lo que va de la nueva temporada.

El escolta-alero novato Anthony Edwards tuvo 34 puntos -mejor marca profesional-, y permitió a los Timberwolves de Minnesota ganar 114-112 ante los Trail Blazers de Portland.

Los Timberwolves han ganado dos de sus últimos tres partidos y tienen marca de 2-6 con el nuevo entrenador Chris Finch, que llegó para ocupar el puesto del cesado Ryan Saunders.

El escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander consiguió 30 puntos que lo mantuvieron líder de los Thunder de Oklahoma City en el partido que ganaron por 128-122 a los Grizzlies de Memphis, que sufrieron la segunda derrota consecutiva.