Siria.- Diez datos clave sobre la guerra en Siria una década después

La guerra en Siria comenzó hace diez años y, con ella, una crisis humanitaria cuyos efectos se resienten e incluso se agudizan a día de hoy, tal como acreditan los sucesivos estudios realizados por las organizaciones de ayuda humanitaria.



A continuación, repasamos en diez enfoques algunos de los datos que reflejan cómo está la situación en Siria y cuáles son los retos pendientes:



- Más de 380.000 personas han muerto, entre ellos cerca de 117.000 civiles --incluidos más de 22.000 niños--, y 2,1 millones han resultado heridas, según datos del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. Los balances oscilan ante la dificultad para llevar a cabo un recuento fiable.



- Como consecuencia del conflicto armado, que no muestra visos de solución a corto plazo, unos 13,4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, según los últimos datos de la ONU. Son el doble que en 2011 y un 21 por ciento más que en 2020.



- El conflicto ha empujado fuera de sus hogares a más de 13 millones de personas: unos 5,6 millones viven como refugiados en países vecinos y 6,7 millones son desplazados internos. Casi la mitad de los desplazados llevan más de cinco años fuera de sus casas y casi cuatro de cada diez han tenido que moverse más de tres veces.



- Alrededor de 12,4 millones de sirios pasan hambre, unos dos millones de ellos en condiciones extremas. La inseguridad alimentaria ha aumentado un 30 por ciento desde abril de 2020 y Acción contra el Hambre estima que seis de cada diez personas tienen dificultades para obtener alimentos, lo que deriva en tácticas desesperadas como la reducción de raciones, el endeudamiento o la venta de bienes básicos.



- A las organizaciones humanitarias les preocupa el efecto que la inflación tiene para la obtención de alimentos: el precio de la cesta básica se ha disparado un 236 por ciento solo en el último año y multiplica por 29 los valores previos a la crisis. El desplome de la libra de estos últimos meses ha contribuido al prolongado colapso económico.



- Solo funcionan el 58 por ciento de los hospitales y el 53 por ciento de los centros sanitarios de Siria. La ONU estima que más de la mitad de los profesionales sanitarios han abandonado el país y Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte de que falta una imagen clara de la evolución de la pandemia de COVID-19.



- La guerra de Siria ha sido devastadora para los niños, tanto en términos físicos --casi 12.000 han muerto o resultado heridos, según UNICEF-- como psicológicos. Más de 5.700 niños, algunos de apenas siete años han sido reclutados para los combates y casi 2,45 millones de niños en Siria y otros 750.000 en los países vecinos no están escolarizados.



Según un estudio de Save the Children, uno de cada tres menores prefiriría vivir en otro país distinto a Siria y, entre quienes viven en Jordania, Líbano, Turquía y Países Bajos, el 86 por ciento no quiere regresar a su país de origen. La ONU estima que un millón de niños han nacido con su familia ya viviendo como refugiada en estos últimos diez años.



- Antes del conflicto, el 13 por ciento de las mujeres sirias contraían matrimonio siendo menores de edad, pero el dato se ha duplicado al 26 por ciento. Según un estudio de la ONG Plan International, asciende al 29 por ciento si se tiene en cuenta únicamente a las refugiadas que viven a día de hoy en Jordania y Líbano.



- Un 47 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 25 años han sufrido la muerte de algún familiar o amigo, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha realizado entrevistas en Siria, Líbano y Alemania. Uno de cada seis señala que al menos uno de sus progenitores ha fallecido o sufrido heridas graves, mientras que el 12 por ciento confirma heridas en carne propia.



- La guerra ha provocado daños por valor de 1,2 billones de dólares (alrededor de un billón de euros) para la economía siria. Un estudio de la ONG World Vision y de Frontier Economics estima que, aunque el conflicto terminase hoy mismo, aún seguiría dejando 1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros) en pérdidas adicionales hasta el año 2035.



Los llamamientos humanitarios de la ONU han recibido en esta última década unos 108.000 millones de dólares, lo que representa el 30 por ciento de los fondos requeridos para ayudar a la población.