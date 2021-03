Sergio Ramos, Pau Gasol y Fernando Alonso, entre otros, se unen al equipo #Mi10xSiria de UNICEF

19/01/2021 Se cumplen 10 años del inicio de la guerra de Siria y los niños siguen siendo los más afectados por el conflicto bélico EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD © UNICEF/UN0405702/AKACHA



Embajadores y amigos de UNICEF España, personajes públicos y divulgadores, a favor de la infancia de Siria en el décimo aniversario del inicio del conflicto en ese país



MADRID, 15 (CHANCE)



Los embajadores de UNICEF España vinculados al mundo del deporte - Sergio Ramos, Pau Gasol, Fernando Alonso, Juanma López Iturriaga y José Manuel Calderón - han cambiado el número de su camiseta por un día y se han unido al equipo #Mi10xSiria de UNICEF para apoyar a los niños y niñas de Siria cuando se cumplen diez años del inicio de la guerra.



Desde ayer, los embajadores han anunciado en sus redes sociales que se unían a un nuevo equipo con el dorsal número 10 a la espalda, creando así expectación entre sus seguidores. Esta mañana han desvelado que se sumaban al equipo #Mi10xSiria para visibilizar la terrible situación en la que se encuentra la infancia del país y apoyar a los 8,5 millones de niños y niñas sirios que necesitan ayuda humanitaria.



Sergio Ramos, futbolista y embajador de UNICEF España que durante la práctica totalidad de su carrera deportiva ha lucido el número 4 y el 15 en el caso de la Selección, ha explicado que "hoy es el día de vestir el 10. Porque hoy se cumple una década de guerra en Siria. 10 años de sufrimiento para millones de niños y niñas son demasiados y por ello debemos seguir llevando a los niños y niñas la ayuda humanitaria que necesitan".



Igualmente, hoy la camiseta deportiva de Pau Gasol ha sido blanca y con el número 10. El jugador de baloncesto, recientemente llegado de vuelta a España tras veinte años en la élite de la NBA, no ha dudado en sumarse a la acción y ha cambiado su icónico dorsal 16 por el 10. "Más de medio millón de niños sirios sufren desnutrición crónica, y esto tiene consecuencias terribles para ellos, como un retraso en su crecimiento. Por eso necesitan que no nos olvidemos de ellos", ha asegurado el histórico pívot y embajador de UNICEF España desde 2003.



El piloto Fernando Alonso, que dentro de dos semanas completará su vuelta a los circuitos de Fórmula 1, ha presentado a sus seguidores su nueva equipación con el 10 a la espalda. "Los niños y niñas sirios no aguantan más en un país en el que, desde 2011, más de 1.300 colegios y centros sanitarios han sido atacados o destruidos", ha recordado.



Los exjugadores de baloncesto Juanma López Iturriaga y José Manuel Calderón tampoco han querido perder la oportunidad de unirse a la acción. "Hoy todos somos del mismo equipo. Hoy se cumplen 10 años del inicio de la guerra de Siria. Algunos niños solo conocen el conflicto y la violencia, y todos sufren pérdidas, miedo y privaciones. Necesitan protección, nos necesitan", ha destacado Iturriaga.



Por su parte, Calderón ha puesto el énfasis en los casi 2,45 millones de niños en Siria y otros 750.000 niños sirios en los países vecinos que están sin escolarizar. "En algunas partes de Siria, ir a la escuela es una cuestión de vida o muerte debido a la violencia. Por ello me uno a #Mi10xSiria, para que UNICEF pueda seguir enviando ayuda humanitaria y los niños puedan recuperar los años de educación perdidos", ha indicado el exjugador de baloncesto.



Además, también se han sumado a la acción el resto de embajadores de UNICEF España -el artista David Bisbal y las periodistas Sara Carbonero y Teresa Viejo -, así como el cantante Pablo Alborán, el actor Miguel Bernardeu y el piloto de motociclismo Marc Márquez.