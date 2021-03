Rosalía diseña unas zapatillas inspiradas en un calzado típico de su tierra

Las Vegas (United States), 14/11/2019.- Spanish singer Rosalia arrives for the 2019 Latin Recording Academy Person of the Year gala at the MGM Grand Conference Center in Las Vegas, Nevada, USA, 13 November 2019. The event precedes the 20th annual Latin Grammy Awards that recognize artistic and/or technical achievement, not sales figures or chart positions, and the winners are determined by the votes of their peers - the qualified voting members of the Latin Recording Academy. (Estados Unidos) EFE/EPA/NINA PROMMER

Barcelona (España) 15 mar (EFE).- La cantante Rosalía ha diseñado unas zapatillas inspiradas en las tradicionales alpargatas típicas de Cataluña (noreste), y ha anunciado su lanzamiento en un vídeo publicado este lunes en su perfil de Instagram.

Junto al vídeo, en el que se ve a la artista española atándose los cordones de las zapatillas como lo haría con unas alpargatas, Rosalía ha publicado unas fotografías del pintor Salvador Dalí con el calzado tradicional catalán.

Las zapatillas, según ha explicado la cantante en el podcast "Gurls Talk", están inspiradas "directamente en un tipo de zapato tradicional que mi abuelo solía usar todo el tiempo".

Las deportivas, llamadas AF1 Espadille, están basadas en el modelo Air Force 1 de Nike -de caña baja y con plataforma- y se diferencian por su color crema, el lazo ancho y largo para que se pueda abrochar alrededor del tobillo, y la costura de la suela que recuerda a la de la alpargata, además del lema "We just did it Rosalía" grabado en la plantilla.