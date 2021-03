Reunión de los embajadores de la OCDE para formalizar la elección de Cormann

Canberra (Australia), 07/10/2020.- Australian Prime Minister Scott Morrison speaks during a press conference regarding a Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) nomination, at Parliament House in Canberra, Australia, 08 October 2020. Australian Finance Minister Mathias Cormann will resign from Parliament later this month after Australian Prime Minister Scott Morrison nominated him for the position of Secretary-General of the OECD. EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

París, 15 mar (EFE).- Los embajadores de los 37 países de la OCDE están convocados este lunes a una reunión en la que se espera que formalicen la elección del exministro australiano de Finanzas Mathias Cormann como nuevo secretario general en sustitución del mexicano Ángel Gurría.

La reunión, que según indicaron a Efe fuentes próximas al proceso se celebra esta tarde, es consecuencia de la preferencia que manifestaron el viernes por Cormann frente a la otra candidata finalista, la sueca Cecilia Malmström, en una votación de esos mismos embajadores.

El representante británico, Christian Sharrock, que como decano dirige desde septiembre la selección de quien debe tomar el relevo de Gurría a partir del 1 de junio por un periodo de cinco años, les pidió entonces que votaran para romper el empate entre el australiano y Malmström que se había producido en una consulta previa.

Teóricamente, cualquiera de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) podría imponer su veto a la propuesta del nombre de Cormann que les ha sometido Sharrock.

Pero esa hipótesis parece difícil de imaginar teniendo en cuenta que se correría el riesgo de desestabilizar el funcionamiento de la organización, en particular en un momento en que la elección de Joe Biden a la Casa Blanca está permitiendo desbloquear algunas de sus principales líneas de trabajo como la de un acuerdo internacional sobre la fiscalidad de las grandes compañías digitales.

La selección de Cormann no está exenta de controversia ya que en los últimos meses su candidatura ha recibido críticas en particular de organizaciones ecologistas que le reprochan haber sido uno de los más altos responsables de un Gobierno australiano señalado durante años por su defensa del uso de los combustibles fósiles en general y del carbón en particular.

El que fue titular de Finanzas de ese Ejecutivo hasta que lo dejó a finales de octubre para consagrarse a su campaña, quiso dar garantías sobre esa cuestión en un comunicado hecho público inmediatamente después de que se supiera que iba a ser propuesto como secretario general.

Aseguró que mantendrá las grandes prioridades de Gurría, y entre ellas la de "alentar y promover una acción ambiciosa y eficaz a escala mundial sobre el cambio climático" con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono "de aquí a 2050".