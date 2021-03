Republicanos visitan la frontera alarmados por la llegada de migrantes a EE.UU.

En la imagen un registro del senador Kevin McCarthy, jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes de EE.UU., quien culpó a la actual administración demócrata del aumento de inmigrantes en la frontera con México. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

El Paso (EE.UU.), 15 mar (EFE).- Congresistas republicanos visitaron este lunes la frontera entre Estados Unidos y México para conocer de cerca las consecuencias del aumento de inmigrantes indocumentados que entran al país, especialmente los menores no acompañados, y mostraron su alarma por la situación.

La comitiva encabezada por el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes federal, Kevin McCarthy, se trasladó hasta El Paso, ciudad fronteriza al oeste del estado de Texas, para denunciar las políticas migratorias que han resultado del cambio de Gobierno y la llegada del presidente, Joe Biden, a la Casa Blanca.

"Esto es más que una crisis, es una angustia humana", comentó en conferencia de prensa McCarthy, que culpó a la administración demócrata del aumento de inmigrantes en la divisoria con México.

"La crisis está creada por las políticas presidenciales de esta nueva administración", apuntó McCarthy, luego de visitar el Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza en El Paso y realizar un recorrido privado con sus compañeros congresistas por la franja fronteriza entre el área de El Paso (Texas) y Sunland Park (Nuevo México).

Son menos de dos meses del mandato del presidente Biden y al momento tanto demócratas como republicanos están dejando clara su postura en cuanto a inmigración con miras a las elecciones del 2022, en dónde se decidirá el control de la Cámara y el Senado federales.

La conferencia, que contó con la presencia de una docena de congresistas republicanos, se realizó a unos metros del "muro privado" en donde se unen el estado de Texas con Nuevo México y del lado sur la frontera con México.

Este es un lugar que ha significado mucho para los partidarios del expresidente Donald Trump, ya que dicho muro fue construido con una donación que llegó a los 6 millones de dólares por parte de sus seguidores y que logró abarcar cerca de un kilómetro de cerca en donde no había barrera que dividiera los dos países.

En la conferencia estuvo presente Yvette Herrell, representante federal por Nuevo México y que fue una de las encargadas en guiar a sus compañeros que buscan presionar al Congreso para que actúe para encontrar una solución a la creciente llegada de inmigrantes a la frontera.

Según cifras facilitadas la pasada semana por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los arrestos de migrantes en la frontera con México ascendieron en febrero pasado a 100.441, la cifra más alta en este mes desde al menos 2012 y que suponen un incremento del 28 % en relación a enero pasado (78.323).

Ese mes, el aumento de la llegada de familias migrantes fue del 139,9 % en comparación con el mes anterior y del 61,4 % en el caso de menores no acompañados por uno de sus padres o un tutor legal.