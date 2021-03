Principales ganadores de los Premios Grammy 2021

Billie Eilish durante la llegada a los premios Oscar en Hollywood, Los Ángeles, California, EEUU, el 9 de febrero de 2020. Foto de archivo. REUTERS/Mike Blake

14 mar (Reuters) - Los premios Grammy, los mayores honores en la industria de la música, se entregaron el domingo en una ceremonia transmitida por el canal de televisión CBS, que fue presentada por Trevor Noah.[L1N2L914Z]

A continuación, la lista de los ganadores en las principales categorías.

ÁLBUM DEL AÑO

"Folklore" — Taylor Swift

GRABACIÓN DEL AÑO

"Everything I Wanted" — Billie Eilish

CANCIÓN DEL AÑO

"I Can't Breathe" — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, compositores (H.E.R.)

MEJOR ARTISTA NUEVO

Megan Thee Stallion

MEJOR DÚO POP/INTERPRETACIÓN GRUPAL

"Rain On Me" — Lady Gaga con Ariana Grande

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

"Future Nostalgia" — Dua Lipa

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK

"Shameika" — Fiona Apple

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

"Savage" — Megan Thee Stallion presentando a Beyoncé

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

"The New Abnormal" - The Strokes

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA COUNTRY

"Wildcard" — Miranda Lambert

MEJOR VIDEO MUSICAL

"Brown Skin Girl" - Beyoncé, Blue Ivy, WizKid

MEJOR MÚSICA DE PELÍCULA

"Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice" — Linda Ronstadt

