Portaltic.-Clubhouse dejará de requerir acceso a los contactos y permitirá borrar los subidos previamente

MADRID, 15 (Portaltic/EP)



Clubhouse dejará de incluir el requisito de tener acceso a la lista de contactos del teléfono móvil de sus usuarios y permitirá la solicitud de eliminación de los mismos de la aplicación.



La empresa también anunció en su Town Hall semanal del domingo que lanzará una herramienta para que los usuarios borren ellos mismos los contactos de la red social, aunque ya permitirá que los usuarios les pidan su eliminación, como ha recogido el portal The Verge.



Actualmente, la red social almacena los datos de todos los contactos de los usuarios de Clubhouse, un requisito obligatorio para usar la app que incluye los datos de personas que ni siquiera forman parte de la red social.



Asimismo, también modificará la forma de invitar a otras personas, y ahora permitirá también añadirlas a través de su número de teléfono, de manera que también resultará posible invitar a personas que no estén guardadas como contactos.



Paul Davidson, CEO de Clubhouse, notificó también otras novedades como la posibilidad de compartir enlaces a través del perfil y de los clubs, así como el filtro por idioma, de manera que la aplicación detectará a qué salas suele unirse el usuario y filtrará las que se encuentrene en otros idiomas.



Además, Clubhouse inicia su primer programa de aceleración para creadores en su plataforma denominado 'Clubhouse Creator First', que persigue "ayudar a los aspirantes a creadores de Clubhouse a organizar conversaciones increíbles, generar audiencia y monetizar". Cualquier usuario puede aplicar al programa hasta el 31 de marzo de 2021.



Estas novedades se enmarcan en una etapa de transformación en la política de seguridad tras los descubrimientos de que el gobierno chino podría acceder a los datos de los usuarios de Clubhouse, según la Universidad de Stanford. Hasta ahora, además del acceso a estos contactos, los requisitos de Clubhouse para acceder a su servicio incluyen ser un usuario activo, cobrar un máximo de 100 dólares si muere, ceder su contenido, revelar secretos o no dar información falsa.