P.Bajos.- Arrancan en Países Bajos unas elecciones divididas en tres días por las restricciones a causa del coronavirus

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Los colegios electorales de Países Bajos han abierto sus puertas a primera hora de este lunes para unas elecciones generales divididas por primera vez en tres días para intentar garantizar el distanciamiento social de la población a la hora de acudir a las urnas.



La votación ha arrancado a las 7.30 horas (hora local) y está previsto que concluya a las 21.00 horas, algo que se repetirá el martes y el miércoles, un proceso en el que trece millones de personas están llamadas a las urnas y los mayores de 70 años han tenido que recurrir al voto por correo.



Las autoridades han fijado un mecanismo para la apertura de colegios electorales que implica que no todos abrirán todos los días y que contempla además la conversión de iglesias, teatros e incluso casas en centros de votación, según ha informado el portal neerlandés de noticias DutchNews.



Asimismo, se ha mantenido el toque de queda impuesto en el país, si bien se harán excepciones para aquellas personas que acudan a votar a última hora y el personal electoral. Además, la campaña no ha sido suspendida y los sondeos no han sido prohibidos durante este periodo.



A las elecciones concurren un total de 37 partidos, si bien el Partido para la Libertad y la Democracia (VVD) del primer ministro, Mark Rutte, figura como el principal favorito, seguido por el Partido para la Libertad (PVV) del ultraderechista Geert Wilders, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



La votación ha arrancado además después de que el Gobierno de Países Bajos haya suspendido temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca para inmunizar a la población contra el coronavirus debido al riesgo de coágulos y tras la muerte de una mujer en Austria que había sido inoculada con el fármaco.



Países Bajos se suma a una batería de naciones europeas que también han suspendido la inmunización con AstraZeneca. Según Naciones Unidas, hasta el momento Austria, Dinamarca, Estonia, Lituania, Noruega, Islandia y Tailandia han detenido la inoculación con esta vacuna por precaución. También este domingo Irlanda ha anunciado la paralización.



Por otra parte, al menos 20 personas fueron detenidas el domingo en el marco de una protesta en la ciudad de La Haya contra las restricciones, manifestación en la que la Policía ha empleado cañones de agua para dispersar a los concentrados. En la capital, Ámsterdam, han sido detenidas otras tres personas.