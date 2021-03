Monedero declara hoy como investigado por posible factura falsa de Neurona. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Madrid, 15 mar (EFE).- El juez que investiga la gestión de Podemos tomará declaración este lunes como imputado al cofundador del partido Juan Carlos Monedero, al que la Policía señala como autor de una factura falsa para justificar que recibió 26.600 de la consultora Neurona, contratada para las elecciones de abril de 2019.

Además de Monedero están citados a declarar, pero como testigos, Eric Alfredo Guerrero Márquez, apodado "el colibrí" y quien supuestamente redactó el contrato entre Neurona y la coalición Unidas Podemos, y José Miguel Almazán, representante legal de la empresa Yugen Media SL, que suscribió con Podemos un contrato de prestación de servicios en febrero de 2019.

La semana pasada la defensa de Monedero pidió al juez que le permita el acceso a los juzgados de una manera alternativa a la habitual que "no ponga en peligro" su "integridad personal" por razones de seguridad y por las restricciones aplicadas por la pandemia.

Pero la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, lo rechazó argumentando que las limitaciones de acceso a las sedes judiciales vigentes por la pandemia "no ha causado, al día de la fecha, problemas de seguridad para la integridad personal de cuantos acuden a los edificios judiciales", y además el interesado no detalla cuál es el peligro específico que observa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, citó a declarar como investigado a Monedero en una providencia del pasado 16 de febrero, unos días después de que se levantase el secreto de una pieza de la causa que el magistrado abrió el pasado mes de septiembre y mantuvo secreta hasta febrero.

En el sumario de esta pieza el magistrado entiende que, de acuerdo a un informe de la Policía, Juan Carlos Monedero elaboró una factura "falsa" para justificar que recibió 26.200 euros de la consultora Neurona poco antes de que ésta firmase con Podemos el contrato electoral de 2019.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitió al juzgado un informe fechado el 3 de noviembre de 2020 en el que se detalla, entre otros movimientos bancarios sobre Neurona, que Juan Carlos Monedero recibió el 25 de enero de 2020 en una de sus cuentas un abono 26.200,31 euros desde Neurona Consulting de México.

Se trata de la matriz de Neurona Comunidad, la consultora que firmó con la coalición Unidas Podemos el contrato para las elecciones de abril de 2019 que investiga el juez.

La transferencia fue retenida por la entidad bancaria, que solicitó una justificación, tras lo que Monedero entregó una factura sobre la que la Policía dice que hay "indicios que inducen a pensar que se trata de una factura elaborada 'ad hoc' y cuya emisión responde únicamente a una justificación a la mencionada transferencia bancaria".

"Reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa", escriben los investigadores, que detallan los detalles que les hacen sospechar.

En la misma providencia en la que cita a Monedero para este lunes el magistrado traslada la declaración de dos testigos, que había citado inicialmente para el 9 de marzo, a este misma fecha.