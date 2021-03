Miriam Saavedra acusa a Antonio David de haber cometido una nueva deslealtad

09/11/2020 Miriam Saavedra, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La peruana, además, se muestra muy crítica con Mónica Hoyos: "Qué bajo ha caído. Al final ha terminado con estafadores y delincuentes. Se lo merece"



MADRID, 15 (CHANCE)



Centrada en su carrera como actriz, Miriam Saavedra se sube a los escenarios para debutar con un monólogo escrito por ella misma. Radiante y sin poder ocultar su ilusión, la ex de Carlos Lozano nos desvela todos los detalles de este nuevo proyecto y, de paso, lanza un dardo a Antonio David, del que asegura que manda mensajes a una amiga suya.



- CHANCE: Parece que a princesa Inca vuelve a los escenarios.



- MIRIAM: Sí, estoy muy contenta, la verdad, de poder debutar, mi primer monólogo escrito por mí y con los mejores, con los mejores del Club de Comedia, todos somos hermanos, compatriotas, algunos de mi país, Venezuela, Chile, estoy muy contenta, incluso un poco nerviosa. Es una experiencia única que me apetecía hacerlo, qué mejor que con compañeros talentosos, actores de toda la vida, qué te puedo decir, muy contenta.



- CH: Qué monologo.



- MIRIAM: Es un monologo que tenis que ver, es sobre mi inglés y yo. Es bajo mi experiencia y eso... muy cómico, todo es de comedia.



- CH: Tu le pones mucho ímpetu, vamos a ver una Miriam llamativa, cómica...



- MIRIAM: Mi esencia de toda la vida, lo que soy yo, siempre me río de mí misma, trasmitir alegría a la gente, muy contenta de esta experiencia. A por todas, a por lo que me gusta realmente que es esto.



- CH: Te gustaría dedicarte al mundo de la interpretación.



- MIRIAM: Yo me desenvuelvo en todas partes, escenario y televisión, es mi trabajo, lo vengo haciendo hace muchos años y estoy muy contenta. Seguir aprendiendo, no me cierro puertas, soy una mujer multifacética y ya me conocéis. Aquí estamos.



- CH: Quién te gustaría que viniese.



- MIRIAM: Yo invito a los compañeros de Sálvame y a todos los que no me quieren también, que vengan, que se rían un poco que para eso estamos.



- CH: Antonio David tendría cavida.



- MIRIAM: Ese señor que después de lo que me ha dicho, tiene un infiltrado que es mi ex que siempre le manda informaciones falsas, se inventó de unos novios míos. Qué tenga mucho cuidado, independientemente de sus infidelidades con su esposa que lo he estado viendo, hay otro por ahí, es una conocida mía que no ha parado de escribirle.



- CH: Tu manejas información muy poderosa y que ahora cobrarían sentido.



- MIRIAM: Mi amiga los ha recibido, a ella no le gusta para nada, no es su prototipo y lo dejó en visto. Yo como no soy de esas personas malvadas... pero ya que preguntas que está todo el bombo ahí de las infidelidades... el hombre mujeriego nunca cambia, solo descansa.



- CH: Podría salir otra chica.



- MIRIAM: Podría, podría salir. No es amiga mía, pero es una conocida que me estuvo contando porque sabía que yo colaboro con Sálvame. Yo estoy en otra, tengo una vida, no ando en chismes pero ya que preguntas, ahí te lo dejo.



- CH: ¿Tu has visto los mensajes?



- MIRIAM: Si, flipante. Esos mensajes eran... bueno, bueno. Qué tal guapa, nos vemos y tomamos algo... mi amiga lo dejó en visto. Ya ella que te los muestra algún día si quiere.



- CH: Tu viste roneo entre ellos.



- MIRIAM: A veces hay algunos hombres que ni para ronear saben hacerlo bien. Los mensajes que yo vi que le llegaron a esta conocida vi que era una tontería, si me envían esos mensajes a mí, next por favor.



- CH: Cuando recibe esos mensajes, Antonio David estaba con Olga.



- MIRIAM: Nunca ha dejado de estar con ella, de verdad mis condolencias.



- CH: Podría aparecer esta chica en pantalla.



- MIRIAM: Bueno, podría ser. .



- CH: ¿Cómo está tu corazón, tenían un pequeño affaire con un actor?



- MIRIAM: Bueno, me inventan siempre novios, pero nada, yo estoy muy contenta, muy feliz. La gente siempre habla, siempre comenta. Mi corazón está palpitando como tiene que ser, bien rojo y bien potente.



- CH: Qué te parece lo de Mónica Hoyos.



- MIRIAM: La vida es un eco, al final todo lo que dices regresa. Esta mujer me ha hecho tanto daño, yo no le deseo el mal a nadie pero bien merecido se lo tiene. Que bajo ha caído, qué nivel, al final con quién ha terminado. Se lo merece, con estafadores y delincuentes.



- CH: ¿Crees que lo hace por protagonismo?



- MIRIAM: Por supuesto, ella siempre ha sido un muerto televisivo, se busca la vida, como tiene que ser. Es como se gana la vida ella. Se han juntado el hambre con las ganas de comer.