México se concentra para el Preolímpico, con la ausencia de Diego Laínez

En la imagen un registro del delantero mexicano del Betis, Diego Lainez (i), en el estadio Benito Villamarín de Sevilla (España). EFE/Raúl Caro/Archivo

Guadalajara (México), 14 mar (EFE).- La ausencia del extremo del Betis español Diego Láinez es lo más sobresaliente en la selección mexicana que jugará el Preolímpico de a Concacaf, concentrada este domingo en Guadalajara.

Laínez no fue prestado por el Betis, pero si México gana el boleto a Tokio 2020 será elegible para formar el equipo nacional, al igual que el defensa Gerardo Arteaga, del Genk de Bélgica, otro que no jugará la eliminatoria.

Dirigido por el seleccionador Jaime Lozano, el equipo se reunió con la idea de comenzar este lunes la parte final de la preparación para la competencia en la que debutará el 18 de marzo contra República Dominicana, enfrentará el 21 a Costa Rica y el 24 a Estados Unidos.

Al grueso del grupo concentrado se unirán en las próximas horas los jugadores de Guadalajara y América que se enfrentaron este domingo en el derbi del fútbol mexicano y el martes lo hará el guardameta Luis Malagón, del Necaxa, que alineará con su equipo ante León, este lunes.

Aunque extrañará a Láinez y Arteaga, México competirá con un equipo de jugadores con nivel, la mayoría de ellos establecidos en la Primera división, algunos con experiencia en el equipo nacional de mayores.

Los guardametas Sebastián Jurado y Luis Malagón, los defensas Jesús Angulo, Alan Mozo y Gilberto Sepúlveda, los volantes Érick Aguirre Roberto Alvarado, Uriel Antuna y Sebastián Córdova y el delantero José Juan Macías son algunas de las principales cartas de Lozano.

Después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, México fue eliminado en la primera ronda en Río de Janeiro 2016 y desde entonces la Federación Nacional empezó un trabajo encaminado a ser protagonista en Tokio.

Los mexicanos no podrán cometer distracciones porque jugarán la preliminar del Preolímpico en un grupo de calidad, en el que Estados Unidos y Costa Rica serán dos rivales complicados.

Lozano alertó esta semana que también se tomarán en serio el duelo ante República Dominicana porque en el fútbol internacional se acortaron las distancias y no hay equipo chico.,

El Preolímpico de la Concacaf le dará boletos a los Olímpicos de Tokio a los dos mejores equipos, los ganadores de las semifinales del 28 de marzo que se enfrentarán dos días después por el título.