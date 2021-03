México.- Monedero niega ante el juez que la factura a Neurona fuera falsa y habla de "guerra jurídica" contra Podemos

15/03/2021 El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero levanta el brazo a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla tras declarar como imputado por la presunta financiación irregular del partido 'morado' en el caso 'Neurona', en Madrid, (España), a 15 de marzo de 2021. Monedero ha sido imputado después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indicara en un informe del pasado 3 de noviembre que el ex dirigente 'morado' cobró 26.200,31 euros de Neurona Consulting --la matriz mexicana de Neurona Comunidad-- por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado. Los investigadores sostienen que la única justificación de este pago sería una "factura falsa". POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press



Se desvincula del contrato de Podemos y Neurona para la campaña electoral de 2019



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha defendido este lunes en su declaración como investigado ante el juez que la factura que emitió a la matriz mexicana de Neurona por más de 26.000 euros por trabajos de consultoría política no era falsa, como sostenía la UDEF, al tiempo que ha atribuido su imputación en este caso a la "guerra jurídica" contra Podemos.



Monedero ha estado declarando durante casi una hora por los 26.200,31 euros que, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cobró de Neurona Consulting --la matriz mexicana de la empresa española Neurona Comunidad-- por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado. Los investigadores sostienen que la única justificación de este pago sería una "factura falsa".



Según la UDEF, el dinero se recibió el 25 de enero de 2019 pero el banco bloqueó provisionalmente la cuenta corriente de Monedero, a la espera de que justificara tal ingreso, para lo cual el cofundador de Podemos entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia".



La UDEF cree que "habría sido elaborada 'ad hoc'" porque "reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa". Así, desgranó en su informe que las labores de consultoría son un concepto habitual en facturas falsas porque es un servicio difícil de comprobar; que figura como emisor Neurona Consulting cuando debería constar Monedero; y que se emite como 'factura número 1' el último día del año y en domingo.



El ex dirigente 'morado' ha defendido la legimitidad de esa factura atribuyendo los posibles errores en la misma a que la confeccionó él y que no es un experto en cuestiones fiscales, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press que han estado presentes en las declaraciones en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid.



Monedero ha precisado, en declaraciones a la prensa tras abandonar la sede judicial, que la factura se realizó mucho antes de que el banco le pidiera que justificara ese ingreso, algo que ha recalcado que las entidades bancarias tienen obligación de hacer "cuando hacen un ingreso del extranjero de más de 10.000 euros".



"Él lleva más de 20 años trabajando como profesional y como administrador y socio único de dos sociedades limitadas, pero al juez le ha dicho que no tiene conocimiento para hacer una factura en Excel. Que cada uno saque sus propias conclusiones, nosotros sacamos las nuestras, que es una excusa", ha dicho a los medios Marta Castro, la abogada de Vox, que ejerce de acusación popular en esta causa.



NO FUE UNA COMISIÓN, FUE UN TRABAJO



Además, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, Monedero ha negado que esos 26.000 euros fueran una comisión por intermediar para que Podemos contratara a Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y, ya ante el juez Juan José Escalonilla, ha defendido que ese cobro obedece a los trabajos que hizo para la empresa mexicana.



De acuerdo con las citadas fuentes, Monedero se ha desvinculado de la decisión de Podemos de contratar a Neurona Comunidad para esa campaña electoral, indicando que no tiene relación ninguna con la mercantil española y que sus únicos contactos son con la mexicana Consulting, al tiempo que ha subrayado que el partido ya conocía a la consultora política desde 2015.



Ha respondido así a las sospechas de Escalonilla que, a raíz del informe de la UDEF, concluyó "indiciariamente" que el cofundador de Podemos "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos".



Este mismo lunes, Monedero ha aportado al juez una serie de documentación --correos electrónicos y billetes de avión-- que acreditarían tanto el trabajo de consultoría política que habría hecho para Consulting como que la factura se elaboró antes de la fecha que consta en la misma.



"LAWFARE" CONTRA PODEMOS



Con todo ello, el profesor universitario se ha quejado de que su presunta implicación en el caso 'Neurona' podría haber quedado solventada "hace unos cuantos meses" si el instructor le hubiera requerido la documentación que ha entregado hoy.



"Creo que desaparece totalmente una argumentación que me llevó a las portadas de este país justo en la víspera de las elecciones catalanas", ha afirmado, para denunciar que "parece que hay una voluntad de que la gente de Podemos esté acusada por eso que llaman la guerra jurídica o 'lawfare'".



"Si todos los líderes que nos presentamos como figuras públicas somos sujetos de esta guerra jurídica, si cada vez que surge un lideragzo vamos a tener que desfilar por los juzgados, se está haciendo trampa en nuestra democracia", ha lamentado.



No obstante, ha subrayado que "si alguien piensa que nos van a meter miedo se equivoca radicalmente". "Esta fuerza política nació de la calle, nació del 15-M, y no le tiene miedo ni a banqueros ni a fondos buitre", ha aseverado.



Monedero, que ha llegado poco antes de las 10.00 horas, ha entrado a los juzgados por la puerta principal, donde ha tenido que esperar cola. Su intención era entrar por un acceso alternativo para salvaguardar su "integridad personal" pero la jueza decana de Madrid rechazó su petición.



'EL COLIBRÍ' NIEGA SER EL AUTOR DEL CONTRATO



En estos momentos, las investigaciones se centran en el contrato firmado por Podemos y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019, ya que Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.



Este lunes también ha declarado Eric Alfredo Guerrero Márquez, alias 'El Colibrí', a quien la ex Responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona identificó como un trabajador del partido y un "amigo" de Monedero que habría redactado el borrador del contrato con Neurona Comunidad.



"No tengo nada que ver con los contratos, ni con su redacción ni con su firma, y no tengo ningún conocimiento de que se haya hecho ningún tipo de contrato irregular o ilegal", ha afirmado 'El Colibrí' a la prensa tras declarar como testigo.



Guerrero Márquez ha aclarado que sus funciones en el partido eran "administrativas", de "organización" y para "generar ideas". "Mis funciones no implicaban firmar contratos", ha recalcado.



Además, ha recriminado que en su interrogatorio "se han desviado muchísimo del tema", algo que ha achacado a su condición de migrante, por un lado, y al "'lawfare' que tiene la extrema derecha sobre Podemos", por otro.



LOS VÍDEOS DE PODEMOS



También ha testificado José Miguel Almazán Domingo, el representante legal de Yugen Media, una empresa que --de acuerdo con el relato de la ex jefa de 'compliance'--, prestaría servicios similares a los de Neurona Comunidad, por lo que podría haberse producido una duplicidad en lo contratado por el partido con ambas mercantiles.



De hecho, Escalonilla ha solicitado a la UDEF otro informe para determinar si algunos de los vídeos entregados por Podemos como obra de Neurona serían en realidad producto de Yugen Media, "principalmente en relación con los posteriormente publicitados a través de YouTube y otras redes sociales".



Almazán Domingo, según dichas fuentes, ha sostenido que Yugen Media trabajó para Podemos en la campaña de 2019, detallando que realizó cerca de una decena de vídeos, y ha apuntado que en el local donde se concentró el equipo de comunicación del partido para esos comicios, ubicado en la calle Maudes de Madrid, había personal mexicano, aunque no ha podido confirmar si eran empleados de Neurona Comunidad.