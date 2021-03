México.- Monedero declara este lunes como imputado por los 26.000 euros que cobró de Neurona

21/12/2019 El profesor de la Universidad Complutense Juan Carlos Monedero en la Inauguración de la sede provincial de Podemos en Ciudad Real POLITICA Eusebio García del Castillo - Europa Press



También testificará 'El Colibrí', supuesto autor del borrador del contrato entre Podemos y Neurona



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero comparece este lunes como imputado ante el juez que investiga la presunta financiación irregular del partido 'morado', para dar cuenta de los más de 26.000 euros que cobró de la matriz mexicana de Neurona Comunidad mediante lo que la Policía ha descrito como una "factura falsa".



Monedero está citado a las 11.30 horas en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, inserto en los Juzgados de Plaza de Castilla, a los que deberá entrar por uno de sus accesos habituales, después de que la jueza decana, María Jesús del Barco, rechazara su petición de acceder por una entrada alternativa para salvaguardar su "integridad personal".



El instructor Juan José Escalonilla imputó a Monedero después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indicara en un informe del pasado 3 de noviembre que el ex dirigente 'morado' cobró 26.200,31 euros de Neurona Consulting --la matriz mexicana de Neurona Comunidad-- por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado. Los investigadores sostienen que la única justificación de este pago sería una "factura falsa".



Según la UDEF, el dinero se recibió el 25 de enero de 2019 pero el banco bloqueó provisionalmente la cuenta corriente de Monedero, a la espera de que justificara tal ingreso, para lo cual el cofundador de Podemos entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia".



La UDEF cree que "habría sido elaborada 'ad hoc'" porque "reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa". Así, desgrana en su informe que las labores de consultoría son un concepto habitual en facturas falsas porque es un servicio difícil de comprobar; que solo figura como emisor Neurona Consulting cuando debería constar Monedero; y que se emite como 'factura número 1' el último día del año y en domingo.



El juez acogió los argumentos de la UDEF concluyendo que "dicho documento fue elaborado 'ad hoc' para justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria". "Indiciariamente", dijo en un auto del 17 de noviembre, también cabe concluir que el cofundador de Podemos "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos".



Tanto el informe de la UDEF como el auto figuran en el sumario de la pieza separada y secreta que Escalonilla decidió abrir en septiembre para evitar "interferencias o manipulaciones que puedan comprometer de forma grave el resultado de la investigación", sobre todo "en relación con las cuentas bancarias al poderse realizar nuevos movimientos de cara a desvirtuar la finalidad y trascendencia jurídica de movimientos previos".



'EL COLIBRÍ' Y LOS VÍDEOS



El 15 de marzo también declarará, aunque como testigo, Eric Alfredo Guerrero Márquez, alias 'El Colibrí', a quien la ex Responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona identificó como un trabajador del partido y un "amigo" de Monedero que se habría encargado de redactar los borradores de los contratos con Neurona y con ABD, otra consultora contratada para la campaña de 2019.



El lunes testificará igualmente José Miguel Almazán Domingo, el representante legal de Yugen Media, una empresa que --de acuerdo con el relato de Carmona--, prestaría servicios similares a Neurona, por lo que podría haberse producido una duplicidad en lo contratado por el partido con ambas mercantiles.



Escalonilla ha solicitado a la UDEF otro informe para determinar si algunos de los vídeos entregados por Podemos como obra de Neurona serían en realidad producto de Yugen Media, "principalmente en relación con los posteriormente publicitados a través de YouTube y otras redes sociales".



A lo largo de la investigación, Podemos ha aportado al Juzgado de Instrucción Número 42 una serie de documentos --archivos, fotografías o vídeos-- que formarían parte del trabajo que habría realizado Neurona.



El juez ha pedido a la Policía que analice el material y ya ha recibido un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia que establece que la mayoría de los archivos examinados --un total de 709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos-- se crearon entre los meses de marzo y abril de 2019 y en un huso horario americano, algo que la propia Policía atribuye a la configuración horaria de los dispositivos con los que se crearon (ordenadores, cámaras, etc.).



'NEURONA' Y SUS RAMIFICACIONES



En estos momentos, las pesquisas judiciales se centran en el contrato firmado por Podemos y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.



Desde diciembre de 2019, cuando el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente presentó la denuncia de la que partió el caso 'Neurona', el juez ha archivado varias líneas de investigación, como las relativas a las obras de la nueva sede de Podemos o a las donaciones de la Caja de Solidaridad del partido. Sin embargo, la Audiencia Provincial, en respuesta a un recurso de las acusaciones populares de Vox y Pro Lege, le ha ordenado seguir investigando la llamada 'Caja B'.



Ahora, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.