"Mank", de David Fincher, lidera las nominaciones a los Oscar 2021 con diez candidaturas

15/03/2021 Los Premios Oscar 2021 se celebrarán el próximo 25 de abril y hoy se han dado a conocer todos los candidatos NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS SOCIEDAD ACADEMIA DE LAS ARTES CINEMATOGRÁFICAS HOLLYWOOD



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Todavía no nos hemos recuperado de la entrega de los Premios Grammy cuando la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematotráficas de Hollywood ha dado a conocer la lista de nominados de cara a la 93ª. edición de los Oscar. Una gala que se ha retrasado varios meses a causa de la pandemia y que se celebrará el próximo 25 de abril, y en la que 'Mank' de David Fincher parte como gran favorita con diez nominaciones.



Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas - una de nuestras parejas favoritas del star system - han sido los encargados de anunciar, presumiendo de complicidad, las nominaciones a los Oscar 2021 en las 23 categorías de los premios cuya gala estará marcada por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.



Pocas sorpresas en las candidaturas, con 'Nomadland' y 'Mank' como grandes favoritas, cintas que competirán por el Oscar a la mejor película con 'Judas and the Black Messiah', 'Minari, historia de mi familia', 'Una joven prometedora', 'Sound of Metal' y 'El juicio de los 7 de Chicago'.



Los nominados al premio a mejor dirección son Thomas Vinterberg por 'Otra ronda', Chloe Zhao por 'Nomadland', Emeral Fennell por 'Una joven prometedora', David Fincher por 'Mank' y Lee Isaac Chung por 'Minari, historia de mi familia'.



En el apartado interpretativo, Viola Davis por 'La madre del Blues', Vanessa Kirby por 'Fragmentos de una mujer', Frances McDormand por 'Nomadland', Carey Mulligan por 'Una joven prometedora' y Andra Day por 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' optan al premio a mejor actriz.



Riz Ahmed por 'Sound of Metal' , Chadwick Boseman por 'La madre del Blues', Gary Oldman por Mank', Steven Yeun por 'Minari, historia de mi familia' y Anthony Hopkins por 'El Padre' son los nominados al Oscar a mejor actor.



Al Oscar a la mejor película extranjera están nominadas la bosnia 'Quo Vadis, Aida?', la danesa 'Otra ronda', la rumana 'Collective', la tunecina 'The Man Who Sold His Skin' y 'Better Days', de Hong Kong.



El cortometraje 'La voz humana', de Pedro Almodóvar, no ha sido nominado por la Academia de Hollywood para optar al Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción. Finalmente, en esta categoría competirán 'Feeling Through', de Doug Roland (Estados Unidos); The Letter Room, de Elvira Lind (Dinamarca); 'The Present', de Farah Nabulsi (Palestina); 'Two Distant Strangers', de Travon Free y Martin Desmond Roe (Estados Unidos) y 'White Eye', de Tomer Shushan (Israel).