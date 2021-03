Luis Enrique asegura que la final de Copa no influirá en su planteamiento

***CORRIGE FOTÓGRAFO*** GRAF8625. MADRID, 10/10/2020.- El seleccionador nacional Luis Enrique da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones disputado esta noche en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Chema Moya

Madrid, 15 mar (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró que la final de la Copa del Rey que disputarán el 3 de abril el Athletic y la Real Sociedad, no le influirá para su planteamiento en el partido de clasificación mundialista contra Kosovo, que se jugará el 31 de marzo.

"La final de Copa, con todos mis respetos, está muy bien, ojalá se vea un gran espectáculo, pero como seleccionador me centro en ganar los tres partidos de clasificación para el Mundial. No influirá en nada", señaló el técnico asturiano.

El Athletic y la Real Sociedad se enfrentarán en la final de la Copa del Rey 2019/20 aplazada a este año por la pandemia de la covid-19. La de la presente temporada 2020/21, que dirimirán el Athletic y el Barcelona, el 17.

El encuentro se disputará el 3 de abril en La Cartuja de Sevilla, donde el 31 de marzo España recibirá a Kosovo en el tercer encuentro de la fase previa del Mundial de Catar 2022.

El Athletic de Bilbao ha convocado al guardameta Unai Simon y al central Íñigo Martínez y de la Real Sociedad a Mikel Oyarzábal. EFE

