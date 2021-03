Los "outsiders" ganarían las elecciones presidenciales en Perú

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Victoria Nacional, el exfutbolista George Forsyth. EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

Lima, 15 mar (EFE).- Los candidatos presidenciales independientes Yonhy Lescano, George Forsyth y Rafael López Aliaga son los que tienen mejores números para ganar las elecciones en Perú al presentarse como "outsiders", en detrimento de los candidatos "tradicionales", quienes juegan "con el mercado en contra" porque el país "quiere un cambio".

"La idea del 'outsider' (independiente) está vigente" en esta campaña electoral porque "el Perú está con ganas de un cambio" y esto "es algo que los candidatos tratan de vender", aseveró este lunes el presidente de la empresa Ipsos Perú, Alfredo Torres, durante una tele-conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

De acuerdo con el último simulacro de votación elaborado por Ipsos, publicado este domingo por el diario El Comercio, el excongresista Lescano se consolida como el favorito, con un 21 % de votos válidos.

La disputa por el segundo lugar continúa reñida entre el exalcalde Forsyth (13,9 %), el empresario López (11,6 %), la excongresista Keiko Fujimori (10,6 %) y la izquierdista Verónika Mendoza (10,4 %).

A menos de un mes de los comicios generales del próximo 11 de abril, Torres sostuvo que "aún hay mucha agua por recorrer" y recordó que el 40 % del electorado acostumbra a decidir su voto en la semana previa a la primera vuelta, mientras que la mitad de éstos lo hace el último día.

Aún así, el investigador sostuvo que "parece improbable que alguien más atrás se dispare" y se mostró convencido de que las candidatas que ya participaron en procesos electorales anteriores, como Fujimori o Mendoza, "están en una posición más difícil", porque "no pueden ofrecer" el cambio que la sociedad peruana reclama.

LOS "OUTSIDERS"

Tanto Lescano como López "están desarrollando la estrategia de presentarse como 'outsiders', a pesar de que ambos tienen una carrera política larga", dijo Torres.

El primero, candidato por Acción Popular (AP), "siempre fue una especie de 'outsider'" en su trayectoria en el Parlamento, "tomó banderas populares" y destacó por ser la ala izquierda de su formación política, ubicada al centro y con propuestas sociales de carácter conservador.

Según Torres, esto explicaría porqué Lescano logró acercarse a la población sureña andina y repuntar en las encuestas, algo que se suma a su discurso anticorrupción, respaldado por la "honestidad incuestionable" de los Gobiernos de los acciopopulistas Valentín Paniagua (2000-2001) y Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985).

El caso del ultraderechista López, quien postula por el partido Renovación Popular, es diferente. El candidato refuerza su perfil "outsider" con un discurso de extrema derecha agresivo y polémico que, según el presidente de Ipsos, "no lo ayuda a crecer pero lo consolida en su electorado".

"Él ha sido la sorpresa de las últimas semanas, es un candidato muy fuerte en los niveles A y B de Lima y en sectores masculinos", detalló Torres.

El otro gran "outsider" es el exalcalde y exarquero Forsyth, "una persona que viene del fútbol, que es inclusive conocido en el ámbito del espectáculo" y que, "para los menos politizados, es un rostro más cercano, más fresco".

SEGUNDA VUELTA: VICTORIA DEL CENTRO

En una eventual segunda vuelta, Ipsos prevé que Lescano ganará a todos sus competidores, pero Torres afirmó que esto "no quiere decir que lo tenga seguro", porque si la afronta con un candidato con poca resistencia, como Forsyth, "lo tendría más difícil".

En este sentido, el investigador señaló que las posibilidades de ganar en la segunda vuelta son "mínimas" para los candidatos que son vistos en los extremos ideológicos, como es el caso de López (42 %), Mendoza (53 %) y Fujimori (70 %).

De acuerdo con Torres, el contexto socioeconómico del país da rienda suelta a la polarización, un fenómeno que favorece la aparición de candidatos con ideas radicales, pero que, a la vez, puede estar generando un efecto rebote con la recuperación del centro, con figuras como Forsyth y Lescano.

APOLÍTICOS E INDECISOS

El presidente de Ipsos añadió que el electorado peruano se ubica mayoritariamente en "posiciones semidemocráticas", de centroizquierda desde un punto de vista económico y conservador en términos sociales.

"El peruano quiere un Estado fuerte pero con un espacio para la economía de mercado" y "es más conservador que liberal" en debates como "el matrimonio homosexual, el aborto o la marihuana", detalló.

De acuerdo con Torres, la falta de interés en política se explicaría en Perú por la elevada presencia del autoempleo, que asciende hasta el 70 % de la población económicamente activa, la "decepción" ante los recurrentes casos de corrupción en las altas esferas del poder y la "debilidad" de los partidos políticos.

El simulacro de Ipsos apunta que cerca del 20 % de los votos de la primera vuelta serían en blanco o viciados, un escenario que, de revertirse, podría dar impulso a Verónika Mendoza.

"Hay más indecisos en los sectores populares, entre mujeres y en el ámbito rural", de manera que los candidatos que "están liderando en estos espacios, como Mendoza, pueden crecer un poco más", acotó.