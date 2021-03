Los activos más eficaces para mejorar el acné

16/02/2021 El acné es un problema cutáneo que cada vez afecta a más gente POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA SM CONTENT STUDIO



MADRID, 15 (CHANCE)



El acné es uno de los problemas cutáneos que más preocupa tanto a adolescentes como a adultos, y que en el último año ha visto incrementado notablemente su número de casos por el uso de la mascarilla y el estrés motivado por la pandemia del Covid. Así, la humedad que se desarrolla dentro de la mascarilla, el roce y la oclusión están produciendo granitos a todo tipo de pieles, no sólo a las mixtas y gasas.



Para mejorarlo, Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia, recomienda "cambiar de forma más frecuente la mascarilla, limpiar la piel con productos suaves e incluir activos seborreguladores, antiinflamatorios y queratolíticos en la rutina diaria".



Y es que hay ciertos activos muy eficaces para mejorar el acné, así que si luchas contra los molestos granitos, apuesta por el tipo de cremas y productos limpiadores que te explicamos a continuación:



- Seborreguladores: el acné está relacionado con una gran cantidad de sebo, así que debemos elegir cosméticos con activos seborreguladores que ayuden a disminuir el exceso de sebo. Por ejemplo, el ácido salicílico, la niacinamida, el ácido azelaico o el retinol.



- Queratolíticos: el acné está también relacionado con la obstrucción de los poros y para ello es importante incluir activos que ayuden a eliminar las células muertas, favoreciendo la renovación celular. Entre ellos podemos destacar el ácido glicólico.



- Antibacterianos: el acné está producido por la bacteria C acnes, así que conviene que los cosméticos incluyan ingredientes antibacterianos como el aceite de árbol de té, el bakuchiol o el triclosán.



- Antiinflamatorios: en ocasiones el acné va acompañado de un proceso inflamatorio que puede empeorarlo. También es interesante que los productos incluyan activos antiinflamatorios, como el ácido salicílico, la niacinamida, el gluconato de zinc, etc.



- Matificantes: el exceso de sebo provoca los antiestéticos brillos, para evitarlos se pueden utilizar cosméticos matificantes con activos como el caolín, la bentonita...



- Por último, no olvides elegir siempre cosméticos no comedogénicos y libres de grasas (oil free).