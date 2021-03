Lista completa de los ganadores de la 63 Edición de los Premios Grammy

MADRID, 15 (CHANCE)



Dejando a un lado los look elegidos por las celebrities que pisaron la alfombra del Centro de Convenciones de Los Ángeles, y las espectaculares actuaciones que pudimos ver durante la entrega de Premios, la música se convirtió en la gran protagonista de la 63 edición de los Grammy.



Una noche inolvidable en la que Beyoncé - que partía como la gran favorita - rompió todos los récords al convertirse en la artista con más Grammy de la historia (28 gramófonos), en la que Harry Styles se hizo con su primer premio en solitario y en la que Taylor Swift se convirtió en la primera mujer en ganar en 3 ocasiones el Grammy a "Mejor Álbum del Año", igualando a mitos como Stevie Wonder o Frank Sinatra.



Pero ellos no fueron los únicos premiados de una Gala en la que hubo pocas sorpresas. Aquí te dejamos la lista completa de ganadores de la aplaudida 63 edición de los Premios Grammy, que demostró que, respetando todas las medidas restrictivas impuestas por el Covid, se puede hacer una noche única e inmejorable en la que muchas de las estrellas recogieron pletóricas su preciado gramófono.



Mejor Álbum del Año: "Folklore" - Taylor Swift



Mejor Grabación del Año: "Everything I wanted" - Billie Eilish



Mejor Canción de Rap: "Savage" - Megan Thee Stallion ft. Beyoncé



Mejor Actuación de R&B: "Black Parade" - Beyoncé



Mejor Interpretación Rap Melódico: "Lockdown" - Anderson .Paak



Mejor Álbum Pop Vocal: "Future Nostalgia" - Dua Lipa



Mejor Canción del año: "I Can't Breathe" - H.E.R



Mejor Álbum Latino Pop o Urbano: "YHLQMDLG" - Bad Bunny



Mejor Actuación Pop: "Watermelon Sugar" - Harry Styles



Mejor Álbum de Country: "Wildcard" - Miranda Lambert



Mejor Artista Nuevo: Megan Thee Stallion



Mejor Canción Rock: "Stay High" - Brittany Howard



Mejor Actuación Rock: "Shameika" - Fiona Apple



Mejor Álbum Rap: "King's Disease" - Nas



Mejor Actuación Rap: "Savage" - Megan Thee Stallion ft. Beyoncé



Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo: "Rain On Me" - Lady Gaga ft. Ariana Grande



Mejor Álbum R&B: "Bigger Love" - John Legend



Mejor Álbum R&B Progresivo: "It Is What It Is" - Thundercat



Mejor Canción R&B: "Better Than I Imagine" - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello y Gabriella Wilson



Mejor Actuación R&B Tradicional: "Anything for You" - Ledisi



Mejor Video Musical: "Brown Skin Girl" - Beyoncé, Blue Ivy Carter y Wizkid



Mejor Actuación Solista Country: "When My Amy Prays" - Vince Gill



Mejor Actuación Country Dúo/Grupo: "10.000 Hours" - Dan + Shay y Justin Bieber



Mejor Canción Country: "Crowded Table" - Brandi Carlile, Natalie Hemby y Lori McKenna



Mejor Álbum Rock: "The New Abnormal" - The Strokes



Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: "Have You Lost Your Mind Yet?" - Fantastic Negrito



Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: "American Standard" - James Taylor



Mejor Grabación Dance: "10%" - Kaytranada ft. Kali Uchis



Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: "Live at the Royal Albert Hall" - Snarky Puppy



Mejor Actuación de Metal: "Bum-Rush" - Body Count



Mejor Álbum de Música Alternativa: "Fetch the Bolt Cutters" - Fiona Apple



Mejor Álbum New Age: "More Guitar Stories" - Jim "Kimo" West



Mejor Álbum de Jazz Instarumental: "Trilogy 2" - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade



Mejor Álbum Ensamblado de Jazz: "Data Lords" - Maria Schneider Orchestra



Mejor Canción de Música Cristiana Contemporánea: "There Was Jesus" - Zach Williams & Dolly Parton



Mejor Álbum Gospel: "Gospel, According to PJ" - PJ Morton



Mejor Álbum de Música Contemporánea Cristiana: "Jesus Is King" - Kanye West



Mejor Álbum de Música Regional Mexicana: "Un Canto Por México", Vol. 1 - Natalia Lafourcade



Mejor Álbum Latino Tropical: "40" - Grupo Niche



Mejor Álbum Bluegrass: "Home" - Billy Strings



Mejor Álbum de Blues Tradicional: "Rawer Than Raw" - Bobby Rush



Mejor Álbum Folk: "All the Good Times" - Gillian Welch y David Rawlings



Mejor Álbum Reggae: "Got to Be Tough" - Toots & The Maytals



Mejor Álbum Musical Infantil: "All the Ladies" - Joanie Leeds



Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: "No Time to Die" - No Time to Die, Billie Eilish O'Connell y Finneas Baird O'Connell



Mejor Productor del Año, No Clásico: Andrew Watt



Mejor Remix de una Grabación: "Roses (Imanbek Remix)" - Imanbek Zeikenov, remixer (SAINt JHN)



Mejor Productor Clásico del Año: David Frost



Mejor Composición Instrumental: "Sputnik" - Maria Schneider



Mejor Grabación de Ópera: "Gershwin: Porgy and Bess" - David Robertson